Los precios de los alimentos se atenuaron en abril: qué pasó con la carne, las frutas y las verduras

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron en abril una fuerte desaceleración, en línea con la inflación general, que bajó de, 3,4% registrada en marzo al 2,6% en abril dado a conocer este jueves por el Indec.

El rubro había tenido un tercer mes del año caliente en términos de precios -también habían trepado 3,4%- y durante el mes pasado se atenuaron y aumentaron apenas 1,5% respecto del mes anterior. Se trató así del segundo rubro que menos subió, luego de recreación y cultura, que tuvo un alza del 1 por ciento.

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El informe oficial indicó además que alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza de 13,5% en lo que va de 2026 y una suba interanual de 30,9% a nivel nacional. El IPC general, en tanto, acumula un alza de 32,4% en los últimos doce meses y de 12,3% en lo que va del año.

La región con mayor incremento interanual en alimentos y bebidas no alcohólicas fue el Noreste, con 36,3%, seguida por el Noroeste, con 32,2%. En Cuyo la variación alcanzó 32%; en la región Pampeana llegó a 31,1%; en el GBA marcó 30,4%; y en Patagonia se ubicó en 26,2%. En términos mensuales, el Noreste mostró la mayor variación regional en alimentos, con 2,4%. Patagonia y la región Pampeana registraron 1,8%; el Noroeste anotó 1,5%; el GBA tuvo 1,2%; y Cuyo presentó el menor incremento, con apenas 0,4%.

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Por qué se desaceleraron los precios de los alimentos

La desaceleración de alimentos apareció en distintos segmentos de la canasta. Algunas frutas y cortes de carne registraron bajas relevantes, mientras que otros productos mostraron aumentos moderados respecto de los meses anteriores.

Entre las verduras, la cebolla encabezó las subas del mes en el Gran Buenos Aires, con un aumento de 12,9%. El precio promedio alcanzó $1.131,36 por kilo. La lechuga avanzó 11,6% y llegó a $3.812,73, mientras que la batata subió 10,1% y alcanzó $1.827,89. La naranja también mostró un fuerte incremento mensual. El kilo pasó a costar $2.086,35 tras una suba de 9,5%. La papa aumentó 2,7% y llegó a $1.305,47.

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El informe oficial indicó además que el rubro “Frutas” mostró bajas mensuales en varias regiones del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, varios productos registraron bajas pronunciadas. El tomate redondo cayó 16,5% y pasó de $2.040,75 en marzo a $1.704,85 en abril. El limón retrocedió 15,1% y quedó en $2.549,02 por kilo. La banana bajó 5,8% y cerró abril en $2.706,21, mientras que la manzana deliciosa cayó 2,5% y se ubicó en $3.970,94.

El informe oficial indicó además que el rubro “Frutas” mostró bajas mensuales en varias regiones del país. En Cuyo cayó 4,3%; en Patagonia y el Noroeste retrocedió 3,5%; en el GBA bajó 1,9%; en la región Pampeana cayó 1,7%; y en el Noreste registró una baja de 1,2%.

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Los precios de la carne

En carnes hubo movimientos dispares. El asado bajó 1,5% y alcanzó un precio promedio de $17.512,90 por kilo. La nalga cayó 0,7% y el pollo entero retrocedió 0,9%, hasta $4.782,03 por kilo.

En cambio, la carne picada común subió 1,1% y llegó a $10.439,61. Las hamburguesas congeladas aumentaron 4,1% y alcanzaron $7.567,25 por paquete. También subieron el salchichón (+2,8%), las salchichas tipo Viena (+2,9%) y el salame (+1,8%).

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En el GBA, el rubro “Carnes y derivados” registró una caída mensual de 0,2% (Reuters)

En el GBA, el rubro “Carnes y derivados” registró una caída mensual de 0,2%. En Cuyo mostró una baja de 1,2%, mientras que en el resto de las regiones anotó subas.

La comparación interanual mostró que las carnes mantuvieron aumentos elevados. El Noreste lideró con una suba de 57,7%; el Noroeste registró 48,3%; el GBA y Cuyo marcaron 47,8%; la región Pampeana alcanzó 50,2%; y Patagonia anotó 33,1%, precisó el Indec.

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Los lácteos volvieron a ubicarse entre los productos con mayores aumentos del mes. El queso cremoso subió 5,3% y llegó a $12.584,45 por kilo, en tanto que la leche fresca entera en sachet avanzó 4,8% y alcanzó $1.819,68 por litro. También aumentaron el queso sardo (+3%), el dulce de leche (+2,9%), la manteca (+2,3%) y el yogur firme (+2,3%). Los huevos de gallina subieron 0,5% y llegaron a $3.931,74 la docena, mientras que la leche en polvo entera avanzó 1,4%.

En productos de almacén también aparecieron aumentos destacados. El azúcar subió 3,1% y alcanzó $1.432,80 por kilo, mientras que el aceite de girasol avanzó 2,7% y llegó a $6.241,57 la botella de 1,5 litros.

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A su vez, las galletitas dulces sin relleno registraron una suba de 3,7%, mientras que las galletitas de agua aumentaron 0,6%. El café molido avanzó 1,4%; la yerba mate subió 2,2%; y la gaseosa base cola registró un incremento de 1,8%.

El pan francés tipo flauta aumentó 2,7% y alcanzó $4.383,37 el kilo. En cambio, el pan de mesa mostró una leve baja de 0,1%. El arroz blanco simple cayó 0,3%, mientras que los fideos secos tipo guisero registraron una suba de apenas 0,1%.

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En bebidas, el agua sin gas aumentó 2,8%; la cerveza en botella subió 2,4%; y el vino común mostró una baja de 0,3%.