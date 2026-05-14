Tragedia en Córdoba: tres personas murieron en un choque entre una camioneta y un camión con acoplado

Bomberos, efectivos policiales y personal de Policía Judicial trabajaron en el lugar bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota

Tres personas murieron este jueves por la mañana en un choque entre una camioneta Chevrolet Tracker y un camión Volkswagen con acoplado en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 3, en la localidad de Canals, provincia de Córdoba.

Los tres ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar del impacto; el conductor del camión, de 67 años, no resultó con heridas de gravedad.

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Las víctimas fatales fueron dos hombres de 70 y 81 años y una mujer mayor de edad. Todos viajaban en la Chevrolet Tracker al momento del siniestro. Según informó la Policía, el fuerte impacto entre ambos vehículos fue suficiente para causar las muertes de los tres pasajeros en el lugar. El conductor del transporte de carga, por su parte, tiene 67 años.

El comisario inspector Germán Dagatti, director de la Departamental Unión de la Policía, confirmó que en el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de Policía Judicial. Las tareas operativas y periciales se extendieron durante horas en la zona del cruce.

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Desde el punto de vista geográfico y logístico, el empalme de la Ruta Nacional 8 (que es un corredor troncal que atraviesa el país de este a oeste) y la Ruta Provincial 3 es uno de los nudos viales más transitados y estratégicos del sudeste cordobés.

La Ruta 3 funciona como un corredor productivo fundamental que conecta el norte con el sur del este provincial (uniendo zonas como San Justo, Bell Ville y Justiniano Posse), por lo que el cruce en Canals concentra un enorme flujo de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares todos los días.

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Las causas del siniestro vial permanecen bajo investigación. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que dirige las diligencias para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Tras el choque, la circulación quedó totalmente interrumpida en el cruce de ambas rutas. Las autoridades dispusieron desvíos y circulación asistida por caminos laterales para el tránsito de la zona, mientras se realizaban las pericias en el lugar.

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Brutal choque en Santa Fe: una camioneta impactó contra la tolva de un tractor y un policía murió

El siniestro fatal ocurrió cerca de las 8:45 de la mañana cuando el inspector Suárez regresaba a Colonia Aldao tras prestar servicio el fin de semana

Un agente policial perdió la vida este lunes en la Ruta Provincial 280S, entre las localidades de Sunchales y Colonia Aldao, en la provincia de Santa Fe, tras un accidente de tránsito que involucró a una Ford EcoSport y una tolva de grandes dimensiones.

La víctima fue identificada como el inspector Jonatán Suárez, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 7ª de Humberto Primo. El uniformado vivía en Colonia Aldao y regresaba de prestar servicio durante el fin de semana cuando ocurrió el siniestro, cerca de las 8.45.

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Según las primeras informaciones relevadas por medios locales, el hecho se produjo a unos tres kilómetros al este de Colonia Aldao, antes de la curva de ingreso al pueblo. La Ford EcoSport blanca que conducía la víctima fatal habría impactado contra una de las ruedas de la tolva, arrastrada por un tractor que circulaba en sentido contrario. Las causas del choque permanecen bajo investigación.

El impacto generó daños materiales de consideración, especialmente en la camioneta. Personal del SIES 107 acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación, aunque los profesionales confirmaron el fallecimiento del inspector en el sitio del accidente, según consignaron los medios locales.

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En la escena trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Sunchales y personal de emergencias, que también se ocuparon del ordenamiento del tránsito en la zona.

Ante el movimiento de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia desplegados en el sector, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el área mientras continuaban las pericias correspondientes.

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Los restos del subjefe Jonatán Suárez fueron velados este martes por la mañana en su ciudad de origen, Colonia Aldao.