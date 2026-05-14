El creador de The Walking Dead destacó a Andrew Garfield, pero fulminó a The Amazing Spider-Man 2: “Es un desastre”

En El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro (2014), Peter Parker (Andrew Garfield) equilibra su vida como héroe y su amor por Gwen Stacy, mientras enfrenta a Electro (Jamie Foxx), un enemigo poderoso surgido de Oscorp. El regreso de su viejo amigo Harry Osborn revela secretos del pasado de Peter y la conexión de todos sus enemigos con Oscorp

El universo de los superhéroes en cine y televisión ha generado debates intensos entre fanáticos y creadores. Pocas veces, sin embargo, una opinión tan directa proviene de una figura central del género. Robert Kirkman, reconocido por ser el creador de The Walking Dead (2003) e Invencible (2021), ha realizado una crítica contundente sobre The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, dirigida por Marc Webb y protagonizada por Andrew Garfield.

Ya sin matices, Kirkman, referente en el mundo de la animación y los cómics, expresó abiertamente su desagrado por la película durante una entrevista con The Escape Pod, calificándola de manera tajante: “No, terrible, terrible... The Amazing Spider-Man 2 es una caca de perro. Por mucho que me guste Jamie Foxx, me encanta Andrew Garfield, que es un gran Hombre Araña. Hay cosas espectaculares en esas películas, pero esa película es un desastre”, señaló en declaraciones recogidas por SensaCine.

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Recepción de The Amazing Spider-Man 2

La declaración de Kirkman pone sobre la mesa el peso específico de las opiniones de creadores contemporáneos respecto a las adaptaciones cinematográficas de personajes de los cómics. Aunque reconoció el trabajo actoral tanto de Garfield como de Foxx —“Andrew Garfield es un gran Hombre Araña”—, su percepción sobre la película se mantuvo negativa, enfocándose en los problemas narrativos y estructurales que, a su juicio, afectaron el resultado final.

La opinión negativa de Kirkman sobre The Amazing Spider-Man 2 revive el debate entre fanáticos y expertos del género de superhéroes (IMDb)

The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro fue lanzada en 2014 como secuela directa de The Amazing Spider-Man (2012). En esta entrega, Peter Parker (Andrew Garfield) intenta equilibrar su papel de superhéroe con su vida personal y la relación con Gwen Stacy (Emma Stone). La película explora los secretos tras la muerte de los padres de Parker y presenta como antagonista principal a Electro (Jamie Foxx), junto con la transformación de Harry Osborn (Dane DeHaan) en el Duende Verde.

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Balance comercial y continuidad en el universo Spider-Man

En el terreno económico, las dos películas protagonizadas por Garfield alcanzaron cifras de recaudación destacadas: la primera con USD 758,7 millones y la secuela con USD 716,9 millones. A pesar de estos números, la percepción generalizada fue que The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro no logró el mismo nivel de aprobación que otras entregas de la franquicia.

La secuela marcó el cierre de la etapa de Garfield como Peter Parker. En el contexto de su estreno, no se esperaba el regreso del actor al papel, lo que convirtió en sorpresa su posterior reaparición. Esta sorpresa se explicó por la presencia del multiverso y por los intensos rumores y filtraciones en redes y medios especializados que avivaron la expectativa de los seguidores.

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A pesar de la actuación destacada de Andrew Garfield y Jamie Foxx, Kirkman señala como deficiente el desarrollo narrativo de la película (IMDb)

La consolidación del multiverso en Spider-Man: No Way Home

Siete años después de la secuela, Andrew Garfield volvió a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: No Way Home (2021), la tercera película de la saga encabezada por Tom Holland e integrada plenamente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Garfield compartió pantalla con Holland y Tobey Maguire, el primer Spider-Man cinematográfico de la era moderna.

Spider-Man: No Way Home se convirtió en la película más exitosa de la franquicia, con una recaudación mundial de USD 1.921 millones. La vuelta de Garfield y Maguire fue recibida con entusiasmo por los fanáticos, principalmente por la integración del concepto del multiverso y el homenaje a las distintas etapas del personaje en el cine.

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En la actualidad, el futuro de Garfield en el papel permanece sin confirmación, aunque existe expectativa ante la posible aparición en Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega liderada por Holland, cuyo estreno está programado para el 31 de julio.