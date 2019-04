A la historia de las internas entre los ex integrantes de CQC, Caiga quien caiga, le faltaba el prólogo. Muchos capítulos que formaron parte de uno de los programas bisagra de la televisión abierta de los últimos 20 años tienen por estas horas un epílogo insólito, acaso tardío, pero legítimo para quienes de un modo u otro buscan saldar las cuentas pendientes de un éxito que no dejó a todos parados en el mismo lugar. Entre la disyuntiva de quién se hizo millonario con el programa y quién no, recrudecen viejos pesares y mucho ego entre muchachos que ya están grandes, pero no pierden las mañas.