"Hace unos días me invitaron en TN. Fui sin ningún condicionamiento. Leí por ahí que dijeron que yo pedí que no estuviera tal persona. Es una barbaridad, para eso no iría. Ni pregunto, a menos de que sea una persona que esté muy en contra de cosas mías. Habían dicho que yo solo hablaba con Nicolás Wiñazki y no con la otra coconductora. Es una primera mentira, lo cual me llama la atención", dijo el conductor.