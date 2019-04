A medida que Cate tenía más y más propuestas de trabajo afianzaba más su decisión de no enamorarse y mucho menos formar una familia. Pero "nunca digas nunca". En una fiesta volvió a coincidir con Andrew, en medio de la velada se organizó una partida de póker y ambos no pudieron reprimir la mirada de disgusto cuando les tocó jugar juntos. Pero el póker es un juego donde, más por habilidad que por azar, el que parece tenerlo todo a veces no gana y el que parece no tener nada, se impone. Comenzaron la partida detestándose pero la terminaron atrapados. Ella lo premió con un beso, él la invitó a caminar por la playa. Amanecieron juntos, fue entonces que Cate la mujer que descreía del amor, descubrió que de la noche a la mañana –literalmente- se había convertida en una devota creyente de los amores eternos. Supo que en la vida, como en el póker no era tan importante el azar sino tomar las decisiones correctas. Él le propuso matrimonio solo 20 días después de ese paseo por la playa. "Le respondí que sí inmediatamente. Simplemente, sabía que era lo correcto. Por supuesto que era un riesgo, ¿pero qué relación de pareja no lo es?".