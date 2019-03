Luego del suicidio del abuelo las hermanas continuaron viviendo en un mundo que parecía idílico entre montañas y lagos, en el seno de una familia blanca y protestante. Pero si el afuera era soñado, la intimidad era una pesadilla donde faltaba amor y sobraban el vino y la violencia. "No creo que mi madre haya estado enamorada de mi padre. Ellos peleaban todo el tiempo y nosotras no veíamos la hora de escapar de casa", resumió la menor de las Hemingway en el documental Running from crazy. "Creo que mi madre, que estaba enferma, me hacía dormir con ella para protegerme de mi padre", revela en la película. "No fui testigo de nada horrible o espeluznante, pero lo que sí sé es que mi papá bebía, y cuando bebía cambiaba", contó de aquellos viejos malos tiempos. Con el fin de la infancia, los pesares no se acabarían, los monstruos comenzarían a crecer cada día más voraces…