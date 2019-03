En una sala de hospital una mujer intenta sonreír, acomoda las sábanas y con infinito amor cuida al hombre que agoniza en una cama. A él ya casi no le quedan fuerzas, excepto para mirarla. Lo mira, se miran, no hablan. Sienten -saben- que no es necesario profanar con palabras esos instantes donde se dice todo sin decir nada.