Aunque… "Tampoco me parece una guerra: me parece un intercambio de payasadas, no tiene mucho sentido", sostuvo Di Natale en diálogo con Intrusos para enseguida reparar en la calificación de la discordia. "Me parece que hay que contar mejor los millonarios. No es mi caso, no es mi caso: yo soy un trabajador, me levanto temprano para hacer lo mío", dijo quien se hace cargo de la primera mañana con Reloj de plastilina, de FM La Mega.