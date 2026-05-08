La herramienta de Google que elimina la duda de cómo te quedará la ropa llega a Colombia

La herramienta opera con un modelo de generación de imágenes diseñado específicamente para la moda. (Google)

Google amplió el acceso a su herramienta Try On, conocida en español como Pruébalo, a cuatro países de América Latina: Colombia, Argentina, Chile y México. La función permite a los usuarios probarse ropa de forma virtual subiendo una foto propia, con el objetivo de reducir la incertidumbre que genera comprar prendas en línea sin poder ver cómo quedan en el propio cuerpo.

Qué es Try On de Google y cómo funciona la prueba virtual de ropa

La herramienta opera con un modelo de generación de imágenes diseñado específicamente para la moda. Ese sistema entiende el cuerpo humano y los matices de las prendas, como la forma en que diferentes materiales se pliegan, se estiran y se adaptan a distintos tipos de cuerpo.

PUBLICIDAD

Google explicó el alcance de la función: “Esta función hace que la experiencia de compra en línea sea más personal, permitiéndote probar virtualmente la ropa tú mismo, simplemente cargando una foto. La herramienta te permite probarte tops, pantalones, vestidos y zapatos”.

La función permite a los usuarios probarse ropa de forma virtual subiendo una foto propia. (Google)

El resultado no es una imagen estática superpuesta sobre la foto del usuario. El sistema conserva las sutilezas de cada prenda cuando la aplica a las poses de la fotografía, lo que permite ver cómo luciría realmente esa ropa en el propio cuerpo, no en un modelo genérico.

PUBLICIDAD

Dónde está disponible Try On y cómo acceder a ella

La herramienta funciona dentro del ecosistema de búsqueda de Google. Según la compañía, Pruébalo “te permite comprar entre miles de millones de artículos de ropa en nuestro inventario de Shopping, ya sea en el Buscador, Google Shopping e incluso en los resultados de productos de Google Images”.

Para usarla, basta con tocar cualquier listado de productos en Google o cualquier resultado de indumentaria en Google Imágenes y hacer clic en el ícono Pruébalo. El siguiente paso es subir una foto de cuerpo entero y en unos instantes el sistema muestra cómo luciría esa prenda en el usuario.

PUBLICIDAD

(Imagen ilustrativa Infobae)

Qué se puede hacer después de probarse una prenda virtualmente

La experiencia no termina en la primera prueba. El usuario puede experimentar con diferentes colores, estilos y tendencias sin límite de intentos. También puede volver a revisar looks que probó anteriormente, guardar sus favoritos y compartirlos con otras personas.

Si una prenda convence, el proceso de compra es directo: al hacer clic en el botón de compra, la plataforma redirige al sitio web del comerciante donde se puede adquirir el producto. La herramienta actúa así como un puente entre la exploración visual y la decisión de compra, replicando en pantalla la lógica del probador físico de una tienda.

PUBLICIDAD

La guía para usar Google Try On: foto ideal y políticas de seguridad

Para obtener resultados precisos con Google Try On, la foto que se suba debe cumplir ciertas condiciones. La imagen debe ser de cuerpo entero, de pies a cabeza, o una selfie, sin otras personas en el encuadre.

(Imagen ilustrativa Infobae)

La iluminación debe ser buena, el fondo limpio y sin distracciones, y el usuario debe estar erguido con las manos visibles y fuera de los bolsillos. Se recomienda usar ropa ajustada, ya que las prendas demasiado holgadas pueden distorsionar el resultado final.

PUBLICIDAD

Hay cuatro situaciones que conviene evitar al tomar la foto:

Sostener el teléfono demasiado cerca de la cara o el cuerpo.

Sentarse o agacharse durante la toma.

Fotografiarse desde una distancia excesiva.

Subir fotos de menores de edad.

Para los usuarios en Estados Unidos, existe una opción adicional: usar una selfie con el modelo de IA Nano Banana para generar una versión digital propia y probarse la ropa de forma virtual.

PUBLICIDAD

Esa imagen generada puede guardarse como predeterminada para futuras pruebas. Durante el proceso de creación, el sistema también ofrece la posibilidad de indicar la talla de ropa habitual para mejorar la precisión en la forma del cuerpo.

FILE PHOTO: Google's logo during the CERAWeek energy conference 2026 in Houston, Texas, U.S., March 24, 2026. REUTERS/Danielle Villasana/File Photo

Las fotos subidas deben cumplir además con las directrices de seguridad de Google. No están permitidas imágenes con contenido para adultos, material de abuso sexual infantil, contenido sexual no consentido ni material sexualmente explícito. Tampoco se aceptan imágenes con contenido peligroso, despectivo o impactante.

PUBLICIDAD

Si una foto no cumple con esas políticas, la plataforma solicitará que se suba otra. El uso de la función está sujeto a la política de uso prohibido de la IA generativa de Google.