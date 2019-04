El posteo de Claudia no recibió ningún comentario de Dalma y Gianinna; ni siquiera un like. Una actitud curiosa, ¿o no tanto? Porque tal vez la mamá de Roma Caldarelli (Diego todavía no conoce a su única nieta, de apenas tres semanas) ya no quiere involucrarse en la pelea de sus padres, al igual que la madre de Benjamín Agüero. Por caso, cuando Gianinna saludó a su hermana en las redes inició su mensaje diciendo: "Ni papá, ni mamá, ¡vos y yo!".