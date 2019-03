"Los testigos son muy importantes porque son los inquilinos. Como Claudia dice que Maradona sabía de los departamentos, que eran de los dos, los inquilinos van a decir que no lo conocían a Maradona", detalló Morla. Esos testigos ya están en la carpeta del abogado en Miami y esperaban esta resolución para comenzar a desfilar para dar sus testimonios. Lo que se pidió además es la inhibición de todas las cuentas de Claudia allá, algo que ya le fue dictada en Argentina donde no puede comprar ni vender nada, ya que aparecieron cheques con la firma de Claudia cuando ella había asegurado que no tenía cuentas en Miami.