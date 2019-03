Años más tarde, en 1991, sufrieron un accidente automovilístico cuando regresaban de Mar del Plata. "Murieron mis papás y mi hermana, y todos los que iban en el auto que nos chocó. Yo quedé en coma, muy mal. Me declararon muerta hasta que alguien en la morgue de Chascomús descubrió que estaba viva. ¡Menos mal que no me desperté!", relató la actriz en Trasnoche Paranormal, el ciclo radial que conduce Héctor Rossi en Bebana Radio.