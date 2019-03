"Nos golpeó delante del nene. Ella solita, no sabés la fuerza, me noqueó, me partió la cabeza. Me quedé tirada en el piso y me siguió pegando, me lastimó una mama, me dejó llena de moretones, la golpeó peor a la mamá de él, yo no sabía qué hacer. Nos sacaron de los pelos, con una señora de 73 años, solita, no podía creer que una persona pudiera pegarle a una señora mayor. Fuimos a hacer la denuncia, saqué fotos, después se cayó porque no tenía pruebas, y encima tuve que aguantarme que fuera a decir que eramos pareja, que fumábamos paco y que nos habíamos golpeado entre nosotras. Por ese motivo yo no pude ver nunca más en siete años al nene", contó Kriegshaber.