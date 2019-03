"Estas preguntas que hice recién no se contestan en sus escritos porque no hay explicación lógica. Se han pasado más de 3 años tratando de evitar a la Justicia estadounidense y ahora hablan de temas procesales y de una supuesta difamación. ¿Cómo puede ser difamación decir que es 'ladrona' cuando no tiene defensa a los reclamos legales basados en su robo del dinero de Maradona?".