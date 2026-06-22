El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

Con imágenes que ya enternecieron a sus seguidores, el Chino y Úrsula mostraron su rutina familiar y recibieron cientos de mensajes (Instagram)

El Chino Darín y Úrsula Corberó atraviesan una de las etapas más felices y transformadoras de sus vidas tras la llegada de Dante, su primer hijo, nacido el pasado 9 de febrero en Barcelona. La pareja, que suele mantener su vida privada en un bajo perfil, sorprendió al compartir con sus seguidores algunos de los momentos más íntimos de su reciente paternidad, especialmente en el marco del Día del Padre, celebrado el último domingo en la Argentina.

El actor eligió sus redes sociales para mostrar de cerca el rostro de Dante en una imagen que rápidamente se volvió viral y despertó una ola de ternura entre sus seguidores y colegas del espectáculo. “Una de padre en su día”, escribió el Chino en su cuenta de Instagram. La foto lo muestra caminando por la calle, llevando a su hijo en un fular pegado al pecho y sosteniéndole la cabeza con delicadeza, en una escena de profundo contacto y protección. La postal capturó la atención tanto de sus fans como de su pareja, Úrsula, quien no dudó en comentar: “Hola papurri”. Lluego, desde sus historias, sumó una reacción espontánea al ver la tierna imagen: “Se me derrite el cora”.

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La publicación no tardó en recibir una catarata de mensajes de reconocidas figuras del mundo del espectáculo y la televisión. Joaquín Furriel le dio la bienvenida a la paternidad con un “¡Bienvenido al club! Feliz día”, mientras que Benjamín Vicuña saludó con un “Feliz día compañero”. Darío Barassi celebró el nuevo rol del Chino con la frase: “El mejor rol y te queda pintado”. Incluso Claudia Villafañe se sumó a las felicitaciones: “¡Chino feliz primer día del padre! ¡Beso grande a los 3!”. El posteo, que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’, reflejó el cariño y el respeto que la pareja genera en el ambiente artístico, así como el interés que despiertan cada uno de sus pasos como flamantes padres.

El actor El Chino Darín posa junto a su hijo Dante, quien duerme en un portabebés con estampado de cebra.

No es la primera vez que el Chino enternece a sus seguidores con postales de su vida familiar. A mediados de febrero, apenas diez días después del nacimiento de Dante, el actor compartió un video durmiendo la siesta con el bebé recostado sobre su pecho, en un momento de contacto “piel con piel” que emocionó a sus seguidores. “Hijo e’ tigre”, escribió el actor al pie de la foto, haciendo referencia al parecido físico y a la inmediata conexión que forjó con su hijo desde el primer día.

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La imagen muestra al actor El Chino Darín llevando a su hijo Dante dormido en un portabebés con estampado de cebra.

El vínculo familiar no se limita al ámbito privado, sino que también se refleja en las salidas cotidianas junto a Úrsula y Dante. A los pocos días de la primera foto, fue la actriz quien decidió mostrar la primera imagen de una salida familiar por las calles de Barcelona. En la fotografía, Corberó apareció frente al Arco de Triunfo, empujando un cochecito marrón donde descansa Dante. Vestida con abrigo negro, gafas oscuras y el cabello suelto. “Hola, soy mami”, haciendo oficial la presentación pública del pequeño en un entorno urbano y familiar.

La llegada de Dante no solo marcó un antes y un después en la vida de Darín y Corberó, sino que también los convirtió en referentes de una nueva generación de padres que eligen mostrarse genuinos, sensibles y presentes. Su decisión de compartir algunos de los momentos más significativos con sus seguidores fue celebrada por colegas y fans, que no tardaron en replicar las imágenes y sumarse con mensajes de apoyo y cariño.

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A poco tiempo del nacimiento de su hijo, el Chino Darín abrió la puerta a su vida privada y mostró cómo se adapta a la paternidad (Instagram)

Así, el Día del Padre de este año tuvo una postal especial: la de un Chino emocionado y orgulloso, abrazando a su hijo Dante y agradeciendo por el mejor rol de su vida. Una historia de amor, familia y nuevas rutinas que seguirá sumando capítulos con la misma calidez y naturalidad que hasta ahora.