Locutor y especialista en comunicación institucional: quién es Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Prensa

Fernández se formó como Locutor Nacional en ETER y trabajó en radio, televisión y entidades industriales del sur del conurbano bonaerense

Fabián Fernández, locutor nacional y especialista en comunicación institucional, fue designado este lunes como el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. El nombramiento fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X, donde le dio la bienvenida al funcionario y le deseó éxito “en esta nueva etapa”. La vocería presidencial, ahora conducida por Adrián Ravier, también formalizó el anuncio mediante un comunicado oficial.

Fernández llega al cargo con un perfil construido a lo largo de más de una década en el cruce entre los medios de comunicación, la gestión pública y el sector privado. Su trayectoria abarca desde las radios y canales de televisión de la zona sur del Gran Buenos Aires hasta la conducción del área de prensa de YPF, la principal empresa energética del país. Tiene 35 años, nació en Valentín Alsina, partido de Lanús, y es hincha de Racing Club de Avellaneda.

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El nombramiento se produce tras la salida de Javier Lanari, quien ocupó la Secretaría durante dos años y medio desde el inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.

Fernández se formó como Locutor Nacional en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), donde obtuvo la matrícula número 10067. Sus primeras experiencias profesionales las desarrolló en medios locales de radio y televisión del sur del conurbano bonaerense. En paralelo a esa etapa, colaboró en las áreas de comunicación y prensa de entidades como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

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De acuerdo a la información oficial difundida luego de su nombramiento, en diciembre de 2015 fue designado Director de Prensa del Municipio de Lanús, cargo desde el que luego ascendió a Subsecretario de Prensa y Nuevos Medios. Durante ocho años al frente de esa dependencia, tuvo bajo su responsabilidad la relación con medios locales, provinciales y nacionales, la administración de la pauta publicitaria, la agenda pública del intendente, el ceremonial, el protocolo y las redes sociales oficiales. También participó en campañas electorales de alcance provincial y nacional durante ese período.

El presidente Javier Milei junto al vocero presidecial, Adrián Ravier

En diciembre de 2023, fue convocado por el entonces CEO de YPF, Horacio Marín, para asumir como Gerente de Prensa y Medios de la compañía. Esa área evolucionó hasta convertirse en la Dirección de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas. Desde ese rol, tuvo a cargo la relación con la prensa nacional, la administración de publicidad en medios, la comunicación pública de la empresa y de su máximo ejecutivo, la agenda institucional, el ceremonial, las redes sociales y la coordinación comunicacional de las empresas del Grupo YPF.

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La vocería presidencial subrayó en su comunicado que Fernández trabajará “de manera coordinada” con Ravier para “acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa”. El texto oficial enmarcó la designación en lo que el Gobierno denomina un proceso de “consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido”. Adorni, por su parte, valoró públicamente al nuevo funcionario sin dejar de reconocer a su predecesor: “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión”, publicó en X.

El cambio se inscribe en una reorganización más amplia del área comunicacional del Poder Ejecutivo, que venía atravesando dificultades desde marzo. Ravier, economista y diputado nacional por La Pampa, fue designado vocero presidencial el viernes previo por el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos y deberá presentar un pedido de licencia en la Cámara de Diputados para asumir formalmente en el Ejecutivo. Entre los desafíos inmediatos que enfrenta la nueva conducción figura el levantamiento de las restricciones a la prensa acreditada, vigentes desde el 4 de mayo, que impiden a los periodistas circular por los pasillos de Casa Rosada.

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