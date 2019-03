¿Cómo ese pibe que creció jugando entre góndolas y lejos del televisor se convirtió en alguien que ganó un premio Martín Fierro como autor? "Siempre me gustó leer y también la música. Un amigo me invitó como columnista a su programa en una radio de la zona. La experiencia me gustó y decidí anotarme en Periodismo", recuerda. Se anotó en TEA y descubrió que no solo le gustaba y mucho la carrera, también sus docentes elogiaban sus producciones escritas. Cuando terminó de cursar obtuvo una pasantía en un canal de deportes pero sintió que no era lo suyo y renunció. Fueron tiempos duros donde intentaba abrirse camino pero los caminos siempre terminaban en el mostrador del minimercado. Hasta que consiguió un puesto de asistente en el programa Siglo XX Cambalache de Telefé. Empezó escribiendo informes, cuando el ciclo terminó pasó de productor a editor en una novela de Guillermo Francella. Fue ascendiendo peldaño por peldaño, por la escalera del trabajo y no el ascensor del acomodo. Llegó a productor ejecutivo. De pronto se encontró aportando cambios en guiones de novelas que no funcionaban del todo y sus aportes sumaban rating. Así empezó su carrera de autor y no la dejó. Si le preguntan si lo suyo es un ejemplo de meritocracia con firmeza dirá que no. "Si bien salí de un barrio y pertenecía a la clase media baja, tuve y tengo posibilidades que otros no tienen ni tuvieron. Ya el hecho de saber que si fracasaba mis viejos siempre me iban a dar un lugar, me otorgaba ventaja".