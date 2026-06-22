El Salvador

El Ministerio de Vivienda entrega títulos de propiedad a 84 familias salvadoreñas de Morazán Sur

La entrega benefició a hogares de los distritos de Sensembra y Lolotiquillo, en la zona oriental del país, tras esperas de más de cuatro décadas para obtener la documentación legal de sus casas

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El Ministerio de Vivienda entregó títulos de propiedad a 84 familias de la zona rural de Morazán Sur, en el oriente de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)
El Ministerio de Vivienda entregó títulos de propiedad a 84 familias de la zona rural de Morazán Sur, en el oriente de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

Este lunes, el Ministerio de Vivienda entregó títulos de propiedad a 84 familias de la zona rural de Morazán Sur, en el oriente de El Salvador. Las familias beneficiadas residen en los distritos de Sensembra y Lolotiquillo y muchas de ellas esperaron más de 40 años para recibir la documentación que les acredita como propietarias de sus viviendas.

Durante el acto de entrega, las autoridades resaltaron el impacto que tiene la legalización de estos inmuebles en la vida de las familias. Alfredo Hernández, uno de los beneficiarios, expresó: “Hoy culmina un proceso que representa tranquilidad y certeza para nuestras familias. Gracias a este título de propiedad, ahora podemos decir con orgullo que somos dueños de nuestra casa”.

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La titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, explicó que la inversión gubernamental destinada a este proceso superó los 37,800 dólares. Estos fondos se utilizaron para cubrir los gastos técnicos y legales requeridos en la medición, segregación e inscripción de las propiedades. “Aquí se han invertido $37,800 por parte del Ministerio de Vivienda en todo el proceso técnico y legal que se debe realizar para remedir, segregar e inscribir las propiedades. Antes, a los gobiernos no les interesaba ni valoraban la importancia que tiene para una familia contar con su escritura de propiedad”, señaló la ministra.

El 73% de las escrituras entregadas en Morazán Sur correspondió a mujeres jefas de hogar, como parte de las medidas de seguridad patrimonial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)
El 73% de las escrituras entregadas en Morazán Sur correspondió a mujeres jefas de hogar, como parte de las medidas de seguridad patrimonial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

El 73% de las escrituras entregadas corresponden a mujeres jefas de hogar, en línea con las medidas implementadas por el gobierno para fortalecer la seguridad patrimonial de las familias. Muchas de las beneficiarias son mujeres de edad avanzada, quienes ahora cuentan con respaldo legal sobre sus viviendas.

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La funcionaria explicó que el proceso incluyó inspecciones de campo, estudios jurídicos, técnicos y catastrales, mediciones topográficas, estudios hidrológicos y la aprobación de planos. Además, cada escritura fue preparada para ser inscrita en el Centro Nacional de Registros (CNR), garantizando la seguridad jurídica de las familias beneficiadas. “Nuestros equipos realizaron un trabajo integral para hacer posible la entrega de estas escrituras. Se llevaron a cabo inspecciones de campo, estudios jurídicos, técnicos registrales y catastrales, mediciones topográficas, estudios hidrológicos, así como la elaboración y aprobación de planos. Además, se preparó cada una de las escrituras para que pudieran ser inscritas debidamente en el CNR, garantizando la seguridad jurídica de las familias beneficiadas”, explicó la ministra.

El proceso incluyó medición, segregación, inscripción, estudios catastrales y la preparación de las escrituras para su registro en el CNR. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)
El proceso incluyó medición, segregación, inscripción, estudios catastrales y la preparación de las escrituras para su registro en el CNR. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

Entrega de escrituras a familias estafadas por Argoz

En semanas recientes, el Ministerio de Vivienda también otorgó 150 escrituras a familias de al menos 10 departamentos del país, vinculadas con el caso de estafa por parte de la corporación Argoz. Estas familias, procedentes de 33 lotificaciones, recibieron documentos legales sobre 154 lotes que habían pagado a empresas asociadas a Argoz hace décadas.

Las autoridades señalaron que esta acción representa una recuperación de inversión para las familias de 1.6 millones de dólares. El proceso de entrega se realizó con el apoyo técnico del Sistema de Vivienda y bajo la administración actual de la entidad.

La ministra Michelle Sol subrayó la importancia de las investigaciones dirigidas por la Fiscalía General de la República para asegurar que este caso no quede impune. Además, destacó el papel de la Asamblea Legislativa en la creación de un marco legal que permita la protección de los derechos de los afectados.

Más familias estafadas por Argoz reciben justicia dice Sol (Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia).
Más familias estafadas por Argoz reciben justicia dice Sol (Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia).

Dentro de este grupo, la lotificación El Nazareno I, en Santa Ana, fue la de mayor antigüedad, ya que su comercialización inició en 1984, y las familias esperaron 42 años para recibir la certeza legal sobre sus parcelas.

La ministra también explicó que la entrega de escrituras inicia con la regularización de los lotes y la declaración de interés social, lo que permite reducir los costos de inscripción para cada familia. Añadió que se mantiene el compromiso de liberar más lotes y continuar devolviendo la seguridad jurídica y la tranquilidad a las familias que fueron estafadas por la corporación Argoz.

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