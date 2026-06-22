El Ministerio de Educación de Guatemala transfirió 2.827 millones de quetzales para programas de apoyo escolar

La infografía ilustra la transferencia de 2.827 millones de quetzales por el Ministerio de Educación de Guatemala entre enero y mayo de 2026 para programas de apoyo escolar y mejoras en infraestructura educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Guatemala transfirió 2,827 millones de quetzales -unos 370,781 USD-entre enero y el 31 de mayo de 2026 para financiar programas de apoyo escolar, una partida destinada a sostener la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y a mejorar las condiciones de enseñanza en los centros del país.

De ese esquema todavía quedan pendientes dos transferencias para alimentación escolar, cada una por 632 millones de quetzales, que se entregarán en el transcurso del año y forman parte del presupuesto aprobado para cubrir los 180 días del ciclo escolar 2026.

Según el Ministerio, los recursos se distribuyen entre alimentación escolar, gratuidad, útiles escolares, valija didáctica y remozamiento de escuelas.

De acuerdo con la información que la cartera educativa entregó al Diario de Centro América, el objetivo de estos programas es que los establecimientos cuenten con los insumos necesarios para funcionar, que los docentes reciban materiales didácticos y que los alumnos tengan los útiles requeridos para sus estudios.

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El viceministro técnico de Educación Francisco Cabrera explicó al medio que el efecto también alcanza a la economía de los hogares, porque evita que las familias tengan que asumir gastos que antes recaían directamente sobre ellas, como la compra de cuadernos, lapiceros y marcadores.

“Los programas permiten que las escuelas tengan lo necesario, que los docentes cuenten con materiales didácticos y los estudiantes reciban los útiles. Todo tiene un impacto directo en la economía familiar, puesto que evita a las familias efectuar esos desembolsos, como se hacía en el pasado con la compra de cuadernos, lapiceros y marcadores”.

Funcionarios del Gobierno de Guatemala y del Ministerio de Educación participan en una reunión donde se proyecta el "Programa Nacional de Lectura". (Ministerio de Educación de Guatemala)

El programa de útiles escolares asignó 344 millones 211 mil quetzales en 2026

En el programa de útiles escolares, el viceministro indicó que este año se destinaron 344 millones 211 mil quetzales. Esos fondos permiten otorgar 100 quetzales por estudiante de preprimaria y primaria, y 200 quetzales para los alumnos de nivel básico y diversificado.

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Según las autoridades, esa asignación busca resguardar la economía de las familias guatemaltecas. La distribución diferencia los montos según el nivel educativo de los estudiantes.

En el programa de gratuidad, el Mineduc efectuó en enero la primera transferencia por 183 millones 984 mil 789,38 quetzales. El segundo traslado, por una cantidad similar, se encuentra en ejecución hacia las Organizaciones de Padres de Familia, responsables de administrar esos recursos.

Esos fondos se utilizan para la compra de productos de limpieza y otros materiales necesarios para el funcionamiento de los establecimientos educativos. La administración de los recursos queda a cargo de las OPF.

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El remozamiento ya recibió un primer desembolso para 4,000 escuelas

Cabrera informó además que ya se realizó el primer desembolso para el remozamiento de las primeras 4,000 escuelas, por 326.8 millones de quetzales. El plan contempla dos traslados adicionales.

Uno de esos desembolsos ya está en proceso y atenderá a otros 3,000 establecimientos. El último, por una cantidad similar, está programado para septiembre.

Citado nuevamente por el Diario de Centro América, el viceministro afirmó que la ejecución de los programas avanza según lo previsto y que las OPF han cumplido con la administración y liquidación de los recursos dentro de los plazos fijados.

“El avance en la implementación de los programas es excelente, se cumple a tiempo y cabal. Las OPF los ejecutan y liquidan en los plazos establecidos”.

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Los departamentos con más rezago concentran la mayor parte de las obras

Según el Diario de Centro América, los departamentos con más intervenciones son Huehuetenango, Guatemala, Quiché, Alta Verapaz y San Marcos. Estas zonas concentran parte importante de la matrícula en comunidades rurales y apartadas, donde la mejora de la infraestructura escolar se vincula con esfuerzos más amplios para reducir el abandono y fortalecer la permanencia de la niñez en el sistema educativo.

El programa opera con un presupuesto estándar de 75.000 quetzales por centro educativo, cifra que el Mineduc proyecta para sostener una meta de 10,000 intervenciones anuales. Cabrera informó que la meta fue superada: al cierre de 2025, el gobierno contabilizaba 21,700 escuelas mejoradas, por encima del objetivo previsto. Para 2026, la cartera proyecta intervenir hasta 10,000 planteles adicionales.

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Un sistema preventivo de vigilancia escolar complementa el plan de remozamiento. Los supervisores tienen la función de detectar centros con antecedentes de inundaciones o daños por lluvias intensas, lo que permite planificar con anticipación las acciones necesarias antes de que inicie cada temporada.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, impulsó además un portal web —www.remozamientos.mineduc.gob.gt— que permite a la ciudadanía consultar en tiempo real el avance de cada proyecto y el uso de los recursos asignados.