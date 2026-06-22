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Zaira Nara, Pampita y Maxi López vivieron la previa del partido de Argentina junto a los hinchas en Dallas

Entre selfies, banderas y cánticos, la experiencia se integró al fervor colectivo en la Copa del Mundo

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Una multitud de aficionados argentinos se congrega en los alrededores de un estadio en Dallas, entre los que se encuentran Zaira Nara, Pampita y Maxi López

El arribo de Zaira Nara, Pampita y Maxi López al imponente estadio de los Dallas Cowboys marcó el inicio de una jornada cargada de expectativa para los seguidores de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Acompañados por una multitud de compatriotas llegados desde diversos puntos del planeta, los tres protagonistas vivieron la previa del partido ante Austria entre cánticos y banderas celeste y blanca, integrándose de lleno al clima festivo que definió la jornada en Dallas.

Zaira compartió su entusiasmo a través de un mensaje dirigido a sus seguidores: “Llegamos a Dallas para acompañar a Argentina”. Esta declaración se materializó en imágenes suyas saltando junto a los hinchas en el estacionamiento del estadio, enfundada en una campera deportiva con los colores nacionales y luciendo la credencial oficial de la FIFA. Pampita, por su parte, también se sumó a la euforia, posando junto a Zaira y sumándose a los festejos previos al ingreso al estadio.

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Maxi López se mostró micrófono en mano, interactuando con los fanáticos y participando de la cobertura especial en el entorno del partido. La presencia de celebridades argentinas en el evento no solo atrajo la atención de los presentes, sino que se fusionó con la energía colectiva de los hinchas que colmaron los alrededores del estadio texano.

Dos mujeres con acreditaciones y gafas de sol posan frente a un estadio con un cartel que indica "WE ARE DALLAS". Una viste camiseta argentina, la otra un conjunto deportivo
La imagen muestra a Pampita y Zaira Nara posando en un estadio de Dallas, Texas, antes de un partido de la Selección Argentina, con una de ellas vistiendo la camiseta albiceleste.

Desde tempranas horas, el estadio de los Dallas Cowboys se transformó en epicentro de la pasión argentina. Zaira y Pampita fueron captadas en distintas postales, primero en el espacio exterior del estadio, posando juntas con atuendos deportivos y lentes de sol, y luego mezcladas entre los hinchas, sumándose a los cánticos y saltos característicos de la hinchada nacional.

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En una de las imágenes, Pampita aparece sonriente, sentada en el transporte que la llevaba al estadio, acompañada por el texto “camino a AT&T stadium”. La credencial colgada al cuello y la camiseta argentina refuerzan el sentido de pertenencia y la emoción por el partido. Estas escenas reflejan cómo las figuras públicas, lejos de los protocolos habituales, eligieron vivir la previa en sintonía con el pueblo.

Zaira también fue protagonista de varios momentos junto a los fanáticos, posando en soledad en las inmediaciones del estadio y luego compartiendo la alegría grupal, en una instantánea donde Pampita la acompaña en los festejos. Maxi López, mientras tanto, asumió un rol de comunicador, interactuando y sumando su voz a la cobertura del evento, evidenciando la integración de exjugadores a la experiencia mundialista desde una nueva perspectiva.

Hombre entrevistando con micrófono a una mujer que ríe, ambos rodeados de público con camisetas celestes y blancas frente a un estadio
Zaira Nara y Maxi Lopez participan en una entrevista televisiva rodeados de aficionados en la previa de un partido de la Selección Argentina.

Miles de argentinos arribaron a Dallas para presenciar el segundo partido de la Selección, lo que generó una caravana de camisetas, banderas y cánticos en las calles y zonas aledañas al estadio. La ciudad texana, acostumbrada a los espectáculos deportivos, recibió una marea albiceleste que dio color y sonido a la jornada.

En el estacionamiento y los accesos principales, los protagonistas se fotografiaron en sintonía con el público, mostrando que la distancia con sus seguidores se acorta en este tipo de eventos, donde la pasión futbolera une a todos bajo una misma bandera.

El partido entre Argentina y Austria tuvo lugar en el estadio de los Dallas Cowboys, un recinto con capacidad para 100 mil personas, adaptado especialmente por la FIFA para la Copa del Mundo. Su infraestructura moderna y dimensiones imponentes lo convirtieron en uno de los escenarios principales del torneo en Estados Unidos.

Mujer con cabello largo y oscuro, gafas de sol, chándal negro y azul con franjas blancas, sentada en el estribo de una camioneta. Se observa el pie de otra persona
La modelo Zaira Nara posa sentada en la entrada de un vehículo, ataviada con un conjunto deportivo previo al partido de la Selección Argentina.

La localización estratégica y la posibilidad de albergar a una multitud permitieron que la convocatoria superara cualquier expectativa, con tribunas colmadas de camisetas argentinas y un entorno teñido de celeste y blanco. El estadio, habitual sede de la NFL, fue acondicionado para cumplir con los estándares de la FIFA, garantizando una experiencia óptima tanto para los jugadores como para el público.

Cabe recordar que luego del encuentro frente a Austria, la Selección Argentina concluye su participación en la fase inicial el próximo sábado 27 de junio en Dallas, donde enfrentará a Jordania a partir de las 23 horas de Argentina. En paralelo, Austria y Argelia disputarán su partido en Kansas, completando la grilla de la jornada.

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