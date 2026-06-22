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Asi vivieron Antonela Rocuzzo y sus hijos los goles de Messi ante Austria: un gesto loable, la “cábala” y una declaración de amor

Thiago, Mateo y Ciro celebraron con su mamá desde el palco del Dallas Stadium la segunda victoria de Argentina por el Mundial 2026

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Thiago, Mateo y Ciro celebraron desde el palco del Dallas Stadium cada uno de los dos goles de Lionel Messi en la victoria por 2-0, mientras su madre los acompañaba con la misma presencia de siempre en los momentos más exigentes de la Selección

Antonela Roccuzzo estuvo presente en el Dallas Stadium este lunes, acompañada de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para alentar a Lionel Messi en uno de los partidos más cargados de la historia reciente de la selección argentina en un Mundial. Lo que ocurrió en las tribunas fue mucho más que una postal familiar: fue el termómetro emocional de una jornada que combinó tensión extradeportiva, un penal errado y, finalmente, el doblete que consolidó al 10 como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Llegó rodeada de seguridad, con la firmeza de siempre, pero con un detalle en su vestimenta que no pasó desapercibido. Al igual que en Qatar 2022, la rosarina asistió al estadio con la camiseta alternativa de la Scaloneta.

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En el último mundial, usó la titular contra Arabia Saudita y a partir de México siempre se puso la casaca violeta. Al parecer ese detalle en el outfit se volvió costumbre.

La rosarina estuvo puntal en las tribunas de Dallas, plantada junto a sus hijos en cada segundo del encuentro, sufriendo y festejando, motivada como la primera vez para el choque ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J.

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Antonela Roccuzzo compartió en Instagram fotos junto a sus hijos y una imagen de Messi tras superar el récord de Klose
Antonela Roccuzzo compartió en Instagram fotos junto a sus hijos y una imagen de Messi tras superar el récord de Klose

Fiel a su rol de compañera de vida desde la adolescencia, Roccuzzo no se apartó del palco en ningún momento. Con rezos y cábalas y la rosarina siguió cada pase de Messi en la cancha. En la previa del encuentro, se acercó a la baranda del palco y se tomó fotos con los hinchas que la llamaban desde la platea.

Los tres hijos de la pareja también fueron protagonistas de la tarde en Dallas. Apenas Messi convirtió su primer tanto —un remate de primera tras un centro rasante de Facundo Medina a los 38 minutos del primer tiempo—, las cámaras se trasladaron al palco.

Thiago, el mayor, siguió el encuentro con atención; Mateo dejó ver toda su emoción con gestos espontáneos; y Ciro también celebró el gol que puso en ventaja a Argentina. Las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales y acumularon miles de comentarios entre los fanáticos.

Ese primer gol tuvo un peso histórico adicional: con esa conversión, Messi superó al alemán Miroslav Klose (16 goles) y se asentó como el máximo anotador de la historia de las Copas del Mundo. Al final del partido, tras un segundo tanto en los minutos de descuento, la Pulga llegó a los 18 goles en seis ediciones del torneo. Todo, mientras Antonela y sus hijos lo seguían desde la tribuna.

La rosarina estuvo en las tribunas en medio de una jornada cargada de tensión extradeportiva, con un penal errado y un doblete histórico
La rosarina estuvo en las tribunas en medio de una jornada cargada de tensión extradeportiva, con un penal errado y un doblete histórico

La jornada no estuvo exenta de angustia. En los primeros minutos del encuentro, Messi falló un penal —su disparo se desvió por el costado del palo izquierdo del arquero Alexander Schlager—, y la tensión en el palco debió ser palpable.

Austria logró controlar el trámite del encuentro durante varios lapsos del primer tiempo, y Argentina sufrió cada vez que su rival manejó la pelota. Ese contexto hizo que la celebración del gol a los 38 minutos tuviera una carga emocional particular, tanto dentro como fuera de la cancha.

La presencia de Antonela en los momentos decisivos de la carrera de Messi no es nueva. A lo largo de los años, la rosarina se convirtió en una figura habitual en los palcos durante las instancias más exigentes de la Selección Argentina, siempre con la misma actitud: discreta en la forma, firme en el fondo. Sus hijos, por su parte, fueron testigos de lujo de los momentos más trascendentes del astro rosarino.

Antonela Roccuzzo llegó al Dallas Stadium acompañada de sus hijos, con los colores de la camiseta alternativa de la selección, igual que en Qatar
Antonela Roccuzzo llegó al Dallas Stadium acompañada de sus hijos, con los colores de la camiseta alternativa de la selección, igual que en Qatar

Antonela también trasladó su apoyo a las redes sociales. Tras el partido, la esposa del 10 compartió en su cuenta de Instagram un conjunto de fotos y un video: imágenes junto a Thiago, Mateo y Ciro en las tribunas, una selfie, otra foto de Messi tras superar el récord de Miroslav Klose y un video de ella en el proceso de maquillaje previo al encuentro.

El mensaje que eligió para acompañar la publicación fue tan directo como emotivo: “Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo Leo Messi”.

Este lunes en Dallas, además, el partido tuvo un condimento extra: Messi se aproximaba a su cumpleaños número 39, que se celebrará en pleno Mundial 2026.

Con la victoria por 2-0 sobre Austria, Argentina selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 con seis puntos en el Grupo J. El próximo desafío del equipo de Lionel Scaloni será ante Jordania, el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), también en Dallas.

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