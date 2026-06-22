“Muy orgullosa de ti, Leo”: el sentido mensaje de Shakira para Messi tras la victoria ante Austria en la Copa del Mundo

La dedicatoria de Shakira a Messi tras la clasificación con Argentina en el Mundial (@shakira)

El Dallas Stadium fue escenario de una escena singular durante la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026: la transmisión del partido captó a Shakira acompañada por sus hijos, Milan y Sasha, ambos producto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué. Los tres siguieron con entusiasmo la actuación de Lionel Messi, protagonista en la victoria por 2-0 de Argentina ante Austria, resultado que aseguró el pase de la Albiceleste a la siguiente ronda.

La aparición de la cantante colombiana fue uno de los focos de la transmisión oficial, que la enfocó en tres oportunidades durante el desarrollo del encuentro. Junto a sus hijos, siguió de cerca las jugadas del capitán argentino, quien firmó ambos goles del partido y alcanzó un nuevo récord como máximo artillero histórico del certamen, con 18 anotaciones repartidas en seis ediciones.

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Los argentinos se volvieron locos cuando vieron a Shakira en las pantallas 🇨🇴🇦🇷 pic.twitter.com/ufizyGtz9c — Cambio ♤ (@Caambio_) June 22, 2026

Al finalizar el encuentro, Shakira utilizó sus cuentas oficiales para compartir una dedicatoria especial a Lionel Messi. El mensaje, breve pero contundente, resumió su admiración hacia la figura del capitán: “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”.

Esta publicación se sumó a la repercusión inmediata que tuvo el partido, transformando la felicitación en uno de los comentarios destacados de la noche. La artista colombiana, que ha sido parte de la identidad musical de la Copa del Mundo, reafirmó su cercanía con el universo futbolístico al destacar la influencia de Messi en la cultura latina y su impacto global con la camiseta albiceleste.

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Shakira, quien ocupa un lugar central en el fútbol, fue intérprete de "Dai Dai“, tema que integra la banda sonora del Mundial 2026, y ya había dedicado una historia de Instagram a Messi días atrás, luego del partido ante Argelia. En esa ocasión, escribió: “Magia pura”, junto a una imagen del 10 argentino, celebrando otro de sus goles durante el torneo.

Messi recibió el elogió de Shakira tras su histórica actuación ante Austria (AP Foto/Tony Gutiérrez)

El vínculo de la artista con la Copa del Mundo es profundo. Su nombre quedó asociado para siempre con el himno oficial de Sudáfrica 2010, Waka Waka, y repitió protagonismo en Brasil 2014 con La La La. Ambas canciones se transformaron en parte de la memoria colectiva de los fanáticos y consolidaron a Shakira como uno de los íconos musicales del evento.

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El propio Messi, consultado por el rendimiento del equipo y el peso de la camiseta, remarcó: “Obviamente, siempre está en nuestros planes ganar todos los partidos. Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy Argentina lo hizo”. La declaración del capitán sintetizó el espíritu competitivo de la Selección, que volvió a mostrar solidez en la fase de grupos y reafirmó su candidatura rumbo a la siguiente instancia.

El duelo en Dallas dejó algo más que un resultado deportivo. La combinación de una actuación histórica de Messi y la presencia de Shakira con sus hijos entre el público ofreció una síntesis perfecta de la cultura futbolera, el espectáculo y la proyección internacional que distingue a los grandes eventos del calendario mundialista.

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Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0