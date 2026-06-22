La Conferencia del Episcopado Dominicano rechaza la despenalización del aborto

La imagen ilustra los elementos simbólicos asociados a los debates jurídicos sobre la vida y la religión en el ámbito del Tribunal Constitucional de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de legalizar el aborto en República Dominicana motivó un pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Dominicano tras una audiencia en el Tribunal Constitucional, destaca una nota publicada en el sitio de Aciprensa.

La discusión se centra en una acción de inconstitucionalidad que busca despenalizarlo en tres causales específicas y en la postura de los obispos contra ese cambio.

El 19 de junio, la Conferencia del Episcopado Dominicano publicó un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” ante los intentos de modificar el marco legal sobre el derecho a la vida.

Los religiosos señalaron que la iniciativa en el Tribunal Constitucional busca “desconocer los derechos fundamentales de la vida y la familia, consagrados en la Constitución de la República Dominicana”.

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Quienes impulsan la acción de inconstitucionalidad, como Católicas para el Derecho a Decidir y la Asociación Alianza Cristiana Dominicana, buscan que el aborto deje de ser delito en tres situaciones: cuando la vida de la madre esté en peligro, ante casos de inviabilidad fetal y en situaciones de violación o incesto.

El proceso en el Tribunal Constitucional

La audiencia pública celebrada el 17 de junio reunió a defensores de la vida y a representantes de las organizaciones que promueven la despenalización. El proceso impugna varios artículos del nuevo Código Penal, que entrará en vigor el 3 de agosto de 2026, en particular los artículos 106, 107, 108, 110 y 111, que establecen sanciones para la mujer que se somete a un aborto y para quienes participen en el procedimiento.

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La imagen muestra la entrada principal del Tribunal Constitucional de República Dominicana con banderas nacionales, mientras manifestantes anónimos portan carteles con símbolos de justicia y protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al Tribunal, grupos provida se manifestaron de manera pacífica y reiteraron su postura en defensa del derecho a la vida desde la concepción.

La acción directa de inconstitucionalidad busca modificar el marco penal vigente con el argumento de que las restricciones al aborto vulneran derechos fundamentales. Los obispos sostienen que ese enfoque pone en peligro principios que, según afirman, han sido respaldados por la sociedad y sus representantes legislativos.

La postura de los obispos

Los obispos subrayaron que los intentos por legalizar el aborto en República Dominicana no son nuevos. “Estos ataques se vienen lanzando desde hace décadas”, señaló la Conferencia Episcopal, que recordó que la asamblea constituyente y el Congreso han rechazado de forma sostenida esas propuestas, según la interpretación de los prelados sobre los valores de la sociedad dominicana.

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En su comunicado, los obispos felicitaron a los ciudadanos provida que participaron en la protesta del 17 de junio y destacaron: “Se reconoce la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”.

El documento - citado por Aciprensa- también advirtió sobre el carácter “audaz y de alto riesgo” de la acción legal, que considera impulsada por “visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo”.

Un grupo diverso de manifestantes, algunos con pañuelos celestes y otros con pañuelos verdes, se reúne frente al Congreso Nacional de República Dominicana con carteles de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Conferencia Episcopal insistió en que la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo dominicano no deben verse comprometidas por presiones externas o internas que pretendan modificar la protección a la vida y la familia.

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La Conferencia Episcopal también reconoció al Ministerio Público y al Congreso por haber rechazado previamente propuestas similares. Para los obispos, la defensa del marco constitucional también implica resguardar la integridad demográfica y territorial del país.