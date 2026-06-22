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Rodolfo Barili impulsa un saludo masivo para Messi en su cumpleaños: “Este miércoles todos a cantarle a Leo”

La campaña del conductor junto a Telefe y Telefe Noticias comenzó a hacerse viral en las redes sociales. El miércoles 24, el capitán cumplirá 39 años

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Rodolfo Barili lanzó una convocatoria para cantarle el feliz cumpleaños a Lionel Messi en todo el país el miércoles 24 de junio (Video: Instagram)

El conductor de Telefe Noticias, Rodolfo Barili lanzó este lunes una convocatoria masiva para que todos los argentinos le canten el feliz cumpleaños a Lionel Messi el próximo miércoles 24 de junio, en dos momentos precisos del día: a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. La propuesta, que el propio Barili definió como “una idea que ya no es nuestra, es de todos”, llegó en un momento de alta carga emocional para el capitán de la Selección Argentina, que cumplirá 39 años en pleno Mundial 2026 y con el equipo ya clasificado a los 16avos de final.

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La campaña de Telefe por el cumpleaños de Lionel Messi se viralizó en redes sociales con dos horarios fijados: las 10 de la mañana y las 10 de la noche

“¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán?”, lanzó el presentador, con una convocatoria que no puso límites geográficos ni de contexto. “En las aulas, en los trabajos, en el colectivo, donde estemos. A las diez de la mañana y a las diez de la noche, lo mismo, donde sea, en el balcón de tu casa, en el living, en lo de un amigo, donde estés”, detalló. El mensaje apuntó a construir un gesto colectivo que llegue hasta donde Messi se encuentre. “Así todos le hacemos llegar a Leo un gran feliz cumpleaños, ahora más que nunca”, cerró su anuncio.

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La iniciativa de Rodolfo Barili propuso que los argentinos le canten a Lionel Messi en aulas, trabajos, colectivos y hogares

La convocatoria tomó forma en un contexto futbolístico que la potencia. Este lunes 22 de junio, Messi anotó los dos goles con los que Argentina venció 2-0 a Austria en Dallas, en un partido que el propio capitán describió como “muy duro” y en el que además hizo historia: con sus tantos 17 y 18 en Mundiales, superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Campeonatos del Mundo, con 18 goles en seis ediciones. El primero llegó a los 38 minutos; el segundo, sobre el final, con una definición de sutileza dentro del área austriaca.

El partido, sin embargo, no estuvo exento de tensión. Messi falló un penal a los ocho minutos del inicio, algo que él mismo reconoció con franqueza al finalizar el encuentro. “Estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal. Por suerte pudimos revertir toda esa situación”, dijo el capitán en conferencia post-partido. Sobre el resultado y la clasificación, agregó: “Felicidad, obviamente mucha felicidad, sobre todo por el triunfo. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad. Era importante para nosotros sumar seis puntos para tener una semana más tranquila”.

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Lionel Messi cumplirá 39 años en pleno Mundial 2026, con la Selección Argentina ya clasificada a los 16avos de final
Lionel Messi cumplirá 39 años en pleno Mundial 2026, con la Selección Argentina ya clasificada a los 16avos de final

Consultado sobre su gol favorito en la historia de los Mundiales —en el marco de la marca histórica que acababa de establecer—, Messi eligió la honestidad por sobre el relato: “La verdad que ahora así no recuerdo. Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar. Así que estoy disfrutando este momento con mis compañeros”, respondió. Sobre la racha de cinco goles en el inicio del torneo, el rosarino fue más explícito: “La verdad es que está espectacular como se dio. Hoy tuve el penal que podría haber aumentado, pero si hacía el primero quizá no llegaban los otros dos tampoco. Así que nunca se sabe”.

El capitán también habló del vínculo entre el plantel y la hinchada, en una de las respuestas más emotivas de la noche. “Este grupo disfruta de ver a la gente así, de poder darle este tipo de alegrías. Gracias a Dios ya le pudimos dar varias e intentaremos seguir estando en esta sintonía”, afirmó. Y sobre el camino por delante, fue cauteloso: “Pasito a pasito. Esto es largo, es difícil, y hay que prepararnos como nos preparamos en cada partido, sea cual sea el rival, el momento”.

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