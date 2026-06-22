Sistema de videovigilancia permitió la captura de un hombre tras robar $3,000 de un vehículo estacionado en San Salvador

La videovigilancia en San Salvador permitió la captura de José Roberto Aquino Chicas tras el hurto de una cangurera con más de $3,000 y un revólver. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de videovigilancia instalado en la capital salvadoreña permitió la detención oportuna de un hombre tras forzar un vehículo estacionado en el centro de San Salvador. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto fue captado forzando un vehículo para sustraer una cangurera que contenía más de $3,000 y un revólver.

El hecho ocurrió en un pick up estacionado con las ventanas parcialmente abajo, en la intersección de la 11 Avenida Sur, la calle Gerardo Barrios y el pasaje Acosta. La alerta fue recibida por los equipos policiales asignados al Centro Histórico, quienes iniciaron un operativo para localizar al sospechoso. El rastreo incluyó el uso de drones y cámaras de videovigilancia, lo que permitió seguir la ruta de José Roberto Aquino Chicas, de 60 años, y ubicarlo en un hospedaje sobre la 11 Calle Oriente.

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El hurto ocurrió en un pick up estacionado con las ventanas parcialmente abajo en la 11 Avenida Sur, la calle Gerardo Barrios y el pasaje Acosta. (Foto cortesía PNC)

Las autoridades procedieron a la captura del sospechoso dentro del hospedaje, donde fue aprehendido por el delito de hurto. Según los registros policiales, Aquino Chicas ya había sido detenido en agosto del año anterior por el mismo delito, aunque en esa ocasión fue liberado por decisión judicial.

La Policía advirtió que quienes reincidan en delitos de este tipo serán detenidos y remitidos a prisión. El centro de San Salvador presenta un flujo constante de comerciantes mayoristas, aunque hasta el momento no se ha especificado el origen del dinero y del arma sustraída. En la actualidad en El Salvador, el hurto simple con un valor superior a $22.85 se castiga con penas de seis a ocho años de cárcel, mientras que el hurto agravado puede alcanzar hasta quince años de prisión.

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La PNC informó que Aquino Chicas ya había sido detenido en agosto del año anterior por hurto, pero quedó en libertad por decisión judicial. (Foto cortesía PNC)

Intento de estafa y agresión en supuesto negocio de vehículos

En otro caso, la Policía Nacional Civil arrestó a tres personas acusadas de estafa y agresión a una familia que buscaba adquirir un vehículo. Los sospechosos, identificados como Carlos Armando M. P., de 28 años; Gerson Alexander E. O., de 27 años; y Demar Hander F. P., de 42 años, ofrecieron en venta un vehículo que en realidad estaba alquilado. Las víctimas entregaron un adelanto de $11,000 y, bajo engaños, fueron llevadas a una zona rural.

El encuentro inicial se realizó en Quezaltepeque, departamento de La Libertad, pero los estafadores trasladaron a la familia hasta el caserío La Angostura, cantón Santa Bárbara, en Chalatenango. Al descubrir el fraude y tratar de recuperar el dinero, los agresores atacaron a la familia. Uno de sus integrantes resultó herido con una navaja y fue trasladado a un hospital, donde permanece estable, según información oficial.

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La imagen ilustra la interacción en una autoventa de vehículos, donde una familia y otros individuos examinan un automóvil usado ofrecido por un vendedor con un cartel de 'Se Vende'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a labores de inteligencia y seguimiento, las autoridades ubicaron y capturaron a los sospechosos en flagrancia en Lourdes, distrito de Colón. Los detenidos serán procesados por intento de homicidio, privación de libertad, estafa y agrupaciones ilícitas.

La legislación salvadoreña establece penas de hasta ocho años de prisión para la estafa agravada y de uno a tres años por privación de libertad, de acuerdo con la gravedad de los hechos.