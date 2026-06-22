EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 22 de junio: ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU señaló en su Informe 2025 que organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el CJNG extendieron sus operaciones más allá de México al establecer alianzas con grupos delictivos, participar en la producción de drogas sintéticas e incluso vincularse con laboratorios clandestinos detectados en países de América y Europa. El organismo advirtió que estas redes operan a través de rutas internacionales de precursores químicos y mercados de distribución que abarcan varios continentes.
Información ampliada:
La interceptación de tres toneladas de un precursor químico capaz de producir hasta 3.3 toneladas de fentanilo —suficientes para generar cientos de millones de dosis letales— resume en una sola cifra la magnitud del fenómeno que Naciones Unidas documentó en su Informe 2025 sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ubicó a los cárteles mexicanos en operaciones activas en tres continentes.