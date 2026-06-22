EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 22 de junio: ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU señaló en su Informe 2025 que organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el CJNG extendieron sus operaciones más allá de México al establecer alianzas con grupos delictivos, participar en la producción de drogas sintéticas e incluso vincularse con laboratorios clandestinos detectados en países de América y Europa. El organismo advirtió que estas redes operan a través de rutas internacionales de precursores químicos y mercados de distribución que abarcan varios continentes.