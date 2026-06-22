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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 22 de junio: ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

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12:39 hsHoy

ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU señaló en su Informe 2025 que organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el CJNG extendieron sus operaciones más allá de México al establecer alianzas con grupos delictivos, participar en la producción de drogas sintéticas e incluso vincularse con laboratorios clandestinos detectados en países de América y Europa. El organismo advirtió que estas redes operan a través de rutas internacionales de precursores químicos y mercados de distribución que abarcan varios continentes.

Información ampliada:

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su último informe

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reveló que el Cártel de Sinaloa y el CJNG producen drogas sintéticas, instalan narcolaboratorios en el extranjero y pactan con organizaciones criminales en varios países.

La imagen muestra un mapa global que detalla los laboratorios, rutas y alianzas de cárteles mexicanos en tres continentes, según el informe de la ONU de último informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra un mapa global que detalla los laboratorios, rutas y alianzas de cárteles mexicanos en tres continentes, según el informe de la ONU de último informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interceptación de tres toneladas de un precursor químico capaz de producir hasta 3.3 toneladas de fentanilo —suficientes para generar cientos de millones de dosis letales— resume en una sola cifra la magnitud del fenómeno que Naciones Unidas documentó en su Informe 2025 sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ubicó a los cárteles mexicanos en operaciones activas en tres continentes.

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