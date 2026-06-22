Panamá es el primer país de América en firmar el Blue Planet Climate Agreement

La imagen muestra un panorama de las diferentes fuentes de energía que coexisten en Panamá, desde la eólica y solar hasta la hidroeléctrica y térmica, junto a su desarrollo urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá se une al Blue Planet Climate Agreement (BPCA), un compromiso internacional orientado a acelerar la transición hacia energías renovables y promover un desarrollo sostenible para las futuras generaciones.

“Panamá es el primer país de las Américas continentales en firmar el BPCA. Panamá tiene todos los elementos para ser un líder en la transición energética: recursos renovables abundantes, voluntad política y una posición estratégica como hub global”, dijo Francois Rogers, director ejecutivo de Blue Planet Alliance.

El BPCA es una iniciativa impulsada por Blue Planet Alliance que busca apoyar a países y territorios en el establecimiento de metas ambiciosas para la adopción de energías renovables.

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Con esta adhesión, Panamá fortalece sus esfuerzos para avanzar hacia un modelo energético más limpio, resiliente y sostenible, complementando los compromisos nacionales en materia de acción climática y desarrollo sostenible.

La iniciativa de protección climática trabajara de la mano con el país para desarrollar una hoja de ruta de generación energética que haga realidad este compromiso, adelantó Rogers.

Acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, indicó María del Carmen Silvera, secretaria general del Ministerio de Ambiente. (MiAmbiente)

El acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y acelerar acciones concretas que contribuyan a la protección del ambiente, la reducción de emisiones y la construcción de un futuro más sostenible para todos, estima la secretaria general del Ministerio de Ambiente, María del Carmen Silvera.

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La firma del acuerdo se desarrollará en el marco del 123.º Viaje Global de Peace Boat, una organización internacional reconocida por promover la paz, la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de iniciativas educativas y de cooperación internacional.

Durante la jornada, líderes gubernamentales, representantes de organismos internacionales, organizaciones ambientales, sector privado y sociedad civil intercambiarán experiencias y conocimientos sobre economía azul, conservación marina, innovación sostenible y soluciones basadas en la naturaleza.

Como parte de las actividades programadas, los asistentes podrán participar en paneles de discusión sobre innovación azul y sostenibilidad, conocer iniciativas internacionales como el programa Youth for the SDGs, reconocido por su contribución al Decenio de las Ciencias al Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, y recorrer la exposición “Un Mensaje para la Humanidad”, desarrollada por el Centro Nobel de la Paz.

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Asimismo, Peace Boat presentará el proyecto Ecoship, una propuesta de embarcación ambientalmente sostenible diseñada para impulsar la descarbonización del transporte marítimo mediante el uso de tecnologías innovadoras.

Participación de Panamá en la Octava Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, celebrada en Uzbekistan. (MiAmbiente)

Panamá participó en días pasados en la Octava Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), celebrada en Samarcanda, Uzbekistán, espacio que reunió a más de 2,000 delegados y observadores para analizar acciones frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Los temas ambientales mantienen una estrecha relación entre sí, por lo que las respuestas institucionales y financieras deben considerar esa interdependencia.

En ese marco se presentó el Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge), instrumento nacional que reúne metas vinculadas a las tres Convenciones de Río dentro de una estrategia orientada al año 2035. Esta hoja de ruta reduce duplicidad, costos y burocracia e integra los programas globales de conservación de la biodiversidad, acción climática, restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible bajo un solo proceso.

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“Como país carbono negativo y puente biológico del continente, Panamá mantiene la protección de la naturaleza como eje de desarrollo. Actualmente, más del 32 % del territorio terrestre y más del 54 % de las áreas marinas cuentan con alguna categoría de protección, aportando a la conservación de la biodiversidad y a servicios ecosistémicos de importancia mundial”, destacó el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino.