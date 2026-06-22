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De un blooper viral a un nuevo hit: la historia de “Bombón argentino” y la vigencia de Los Palmeras

En medio de la euforia por un nuevo triunfo de la Selección, el referente del grupo habló sobre la canción que se convirtió en tendencia, la renovación que atraviesa la banda y los planes para llevar su música a Estados Unidos y Europa

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“Bombón argentino” nació de un blooper con el himno argentino en un amistoso y Los Palmeras grabaron la canción en un día

Con más de cinco décadas de trayectoria y una vigencia que atraviesa generaciones, Los Palmeras volvieron a demostrar por qué siguen siendo una de las bandas más populares de la música argentina.

En su paso por Infobae a la Tarde, Marcos Camino repasó la actualidad del grupo, contó cómo surgió “Bombón argentino”, el tema que se convirtió en un fenómeno viral en las últimas semanas, y reflexionó sobre el proceso de renovación que atraviesa la histórica formación santafesina.

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Durante la entrevista con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, el músico explicó que el origen de la canción fue tan inesperado como exitoso.

“La canción salió de un blooper con suerte. En un amistoso pusieron el himno argentino y terminó sonando ‘Bombón’. Al otro día nos propusieron hacer ‘Bombón argentino’ y la grabamos en un día”, recordó.

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(Infobae en Vivo)
Marcos Camino repasó la actualidad de Los Palmeras y destacó la vigencia de la banda en la música argentina (Infobae en Vivo)

Lo que comenzó como una situación accidental terminó convirtiéndose en un éxito en las plataformas digitales. Según destacó Camino, el tema superó rápidamente el millón y medio de reproducciones en YouTube y se ubicó entre las principales tendencias musicales del país.

Más allá de la repercusión del nuevo lanzamiento, el referente de Los Palmeras se detuvo en un aspecto central para la continuidad del grupo: el recambio generacional. Para una banda que logró transformarse en un símbolo de la cumbia argentina, mantener la conexión con distintos públicos representa uno de sus principales desafíos.

“Hoy Los Palmeras estamos viviendo nuestro primer cambio generacional. Me acoplé hace poco, pero la historia y la música siguen con la misma fuerza”, señaló.

En esa línea, atribuyó la permanencia del conjunto a una combinación de trabajo, adaptación y cercanía con el público. “Hay mucha resiliencia detrás de todo esto. Los Palmeras ya dejaron de ser solamente una banda de cumbia; se transformaron en un fenómeno cultural”, sostuvo.

(Infobae en Vivo)
Los Palmeras atraviesan su primer cambio generacional como parte de la renovación de la histórica formación santafesina (Infobae en Vivo)

La conversación también derivó hacia el vínculo que el grupo construyó con el fútbol argentino, una relación que se fortaleció especialmente en los últimos años. Sus canciones acompañaron celebraciones deportivas, vestuarios y encuentros de la Selección, convirtiéndose en parte de la banda sonora de los éxitos del equipo nacional.

“Hemos ido a fiestas de Messi, cumpleaños de la familia y hemos estado en vestuarios. Nos llena de orgullo que nuestra música suene en esos momentos”, contó Camino.

Para el músico, una de las claves de la vigencia de Los Palmeras está en la capacidad de reunir a distintas generaciones alrededor de una misma canción. “En los shows veo familias enteras: abuelos, padres, hijos y nietos compartiendo la misma fiesta. Eso es algo muy especial”, afirmó.

(Infobae en Vivo)
La música de Los Palmeras fortaleció su vínculo con la Selección y el fútbol argentino en celebraciones, vestuarios y encuentros con Messi (Infobae en Vivo)

Lejos de pensar en una pausa, la banda ya tiene una agenda internacional cargada para los próximos meses. Camino adelantó que el grupo viajará a Estados Unidos para participar de distintas actividades vinculadas al Mundial y luego realizará una extensa gira europea.

“La semana que viene vamos a Miami y estaremos cerca de 20 días allí. Después, en octubre, recorreremos Italia, España, Irlanda y Londres. Llevar la cumbia argentina al mundo sigue siendo un sueño que crece”, expresó.

La visita concluyó con una presentación en vivo. Entre clásicos de su repertorio y la interpretación de “Bombón argentino”, Los Palmeras ratificaron una fórmula que parece intacta: combinar tradición, identidad popular y una capacidad única para conectar con públicos de todas las edades.

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