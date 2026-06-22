Los famosos celebraron el triunfo de Argentina sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

Los famosos celebraronel triunfo de Argentina con Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

Susana Giménez y la China Suárez encabezaron la ola de posteos con los que los famosos argentinos celebraron el triunfo 2-0 de la Selección ante Austria y el nuevo récord de Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Desde sus casas, sus autos y hasta los estudios de stream, las redes sociales se llenaron de camisetas celeste y blancas, emojis de banderas y mensajes de pura emoción.

Susana Giménez compartió una imagen de Lionel Messi en el Mundial 2022 para sumarse al festejo por la Selección Argentina

La China Suárez publicó una foto de su infancia con la bandera argentina y se unió al fervor por el triunfo de Argentina

La diva compartió una foto de Messi en pleno Mundial 2022, con Nicolás Otamendi detrás, eufórico. La China Suárez, en tanto, recurrió a una postal de su infancia para sumarse al fervor mundialista: publicó una foto de cuando era niña con una musculosa celeste con la bandera argentina estampada, acompañada únicamente de un emoji de la bandera nacional, en una historia que sus seguidores celebraron al instante.

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Lizardo Ponce compartió el partido junto a Franco Poggio, Emilia Mernes y Sofía “La Reini” Gonet

Por otro lado, Lizardo Ponce volvió a elegir su casa como sede mundialista. En esta ocasión, publicó una imagen en la que se lo ve junto a su novio Franco Poggio, exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, Emilia Mernes y Sofía “La Reini” Gonet, entre otros.

Gabriela Sabatini y Griselda Siciliani reposte aron la gráfica de la AFA que presentó a Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales

Gabriela Sabatini también eligió la imagen oficial de la AFA para rendir tributo al capitán. La extenista reposteó la gráfica que proclamaba a Messi como el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, le etiquetó la cuenta y sumó el emoji de una cabra (en referencia al término inglés GOAT, Greatest Of All Time), sin necesidad de agregar ninguna otra palabra. Griselda Siciliani fue por el mismo camino. La actriz reposteó la misma imagen de la AFA y escribió: “Sos una locura pibe”, con emojis de manos en oración, corazón y tres banderas argentinas.

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La protagonista de Envidiosa mostró su fanatismo por el jugador de fútbol

Ángel de Brito mostró la previa del partido con La Barby y también homenajeó a Lionel Messi por el récord con la Selección Argentina

El periodista de espectáculos le dedicó un posteo al máximo goleador de la historia de los Mundiales

Ángel de Brito siguió el partido junto a La Barby. El conductor publicó una historia desde el auto en la que ambos aparecen con la camiseta de la Selección puesta, en un video que transmitió el clima festivo previo al encuentro. Además, colocó otra imagen del capitán de la selección, en honor al récord que rompió.

Paulo Londra siguió el partido por televisión y celebró el gol del capitán en la victoria de Argentina sobre Austria

Paulo Londra siguió el partido con la pantalla del televisor como protagonista de su historia. El cantante publicó una foto del marcador 1-0 al minuto 38, con la leyenda: “Lo siento bb pero hizo gol el capitán”, en un tono que sus seguidores celebraron.

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El colombiano Carlos Baute respaldó a la selección Argentina

Carlos Baute vivió el triunfo albiceleste en familia. El cantante venezolano-español se fotografió junto a su hija con la camiseta de la Selección y publicó un escueto “¡Vamos!”, en una historia que también incluyó un link a su próximo concierto en Buenos Aires.

Julieta Ortega vio el Mundial 2026 en la pantalla de su casa y alentó por Lionel Messi

Julieta Ortega siguió el partido en pantalla grande desde su casa. Su historia mostró el marcador final 2-0 en la televisión, con Messi de espaldas frente a la tribuna repleta de hinchas albicelestes, y un emoji de corazón rojo como único comentario.

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Paula Chaves y Bernarda Cella alentaron a la Selección Argentina desde el estudio de OLGA con los colores celeste y blanco

Paula Chaves y Bernarda Cella, CEO de OLGA, siguieron el encuentro desde el estudio del canal. Ambas se sacaron una selfie con las mejillas pintadas con los colores celeste y blanco, rodeadas de decenas de personas también con los colores patrios, en una de las postales grupales más festivas de la tarde.

Agustín Bernasconi posó con la última camiseta de Argentina para celebrar el triunfo

Agustín Bernasconi optó por una producción más elaborada. El actor posó en una terraza con la camiseta de la Selección y escribió: “Qué lindo es ser Argentino lpmmm”, con el emoji de corazón celeste.

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Yanina Latorre también siguió atenta el gol del Diez y la victoria albiceleste

La conductora de SQP recordó el escándalo previo con Florencia Peña

Yanina Latorre también se sumó al festejo mundialista. La conductora publicó dos historias en su cuenta de Instagram: en la primera, celebró el gol del capitán con un “Goool de Messiii. Es de otro planeta. No se puede creer”; en la segunda, lanzó una frase en referencia directa a la polémica de los últimos días: “Hoy Flor Peña puede descansar tranquila”.

Sabrina Rojas siguió la victoria de la Selección argentina desde su casa y publicó el 2-0 final con una imagen de Messi

Sabrina Rojas siguió el resultado final desde su casa. La actriz publicó una historia con la imagen de Messi con los brazos en alto, sonriente, mientras el marcador confirmaba el 2-0 definitivo, con “La Ilusión” de Callejeros como música de fondo.

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Eugenia Tobal dedicó una historia a Messi y expresó su apoyo al capitán de la Selección argentina

Eugenia Tobal dedicó una historia de pura devoción al capitán. La actriz publicó una foto de Messi con la camiseta albiceleste y escribió: “Te amamos siempre, siempre siempre”, acompañada de la bandera argentina y un corazón rojo, con el cierre: “Siempre con vos, @leomessi”.

Ximena Capristo vivió el partido de la Selección argentina en familia junto a Gustavo Conti y su hijo Félix

Ximena Capristo vivió el partido en familia. La actriz se fotografió junto a su marido Gustavo Conti y su hijo Félix, los tres con ropa de la Selección, con un “Vamosss” y la bandera argentina como únicos textos, con “La Scaloneta” de Evan Cumbia de fondo.

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La Selección Argentina volverá a la cancha el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) ante Jordania en Dallas, en el último partido de la fase de grupos del Grupo J del Mundial 2026.