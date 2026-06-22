Política

El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

Lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante una publicación en su cuenta de X en la que le dio la bienvenida. La llegada de Fernández se dio luego de la salida de Javier Lanari del cargo

Guardar
Google icon
Manuel Adorni Fabián Fernández
El nombramiento de Fabián Fernández forma parte de una reorganización del área de comunicación del Poder Ejecutivo

El Gobierno nacional designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”, escribió el funcionario en la red social.

La vocería presidencial, cuya titularidad fue asumida en las últimas horas por Adrián Ravier, informó: “En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”.

PUBLICIDAD

El nombramiento se produce en el marco de una reorganización en el área de comunicación del Poder Ejecutivo, que venía atravesando dificultades desde marzo. En línea con el comunicado de la vocería, la designación busca darle una “nueva impronta” a la gestión comunicacional, en línea con lo que desde Balcarce 50 denominan un “nuevo ciclo económico”.

Entre los antecedentes de Fernández, el Gobierno destacó: “Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”.

PUBLICIDAD

Manuel Adorni y Adrián Ravier
La estructura del área de comunicación dependería directamente de la Jefatura de Gabinete, según se definió en una reunión con Adrián Ravier.

La llegada de Fernández al cargo estuvo precedida por la salida de Javier Lanari, quien ocupó la Secretaría de Comunicación y Prensa durante dos años y medio. Lanari había asumido en diciembre de 2023 junto al inicio de la gestión libertaria y mantenía un vínculo cercano con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Adorni también le dedicó un mensaje público: “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, publicó en X.

La decisión de prescindir de Lanari se tomó durante la reunión que el jefe de Gabinete mantuvo con el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, economista y diputado pampeano designado por el presidente Javier Milei el viernes previo en la quinta de Olivos. En ese encuentro se definió también la estructura que adoptará el área de comunicación, la cual dependería directamente de la Jefatura de Gabinete.

Ravier, quien deberá presentar un pedido de licencia en la Cámara de Diputados para asumir en el Ejecutivo, protagonizó una serie de reuniones en Casa Rosada durante la jornada. El ministro de Economía, Luis Caputo, ingresó al edificio pasadas las 10, por lo que desde el entorno del nuevo vocero no descartaron su presencia en los intercambios. “Estamos en plena transición”, señalaron fuentes del entorno del legislador, según el mismo medio.

Adorni valoró públicamente el perfil del nuevo vocero: “Su función será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país”, y subrayó que su formación como economista “aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan”. Por su parte, Ravier respondió en X: “Gracias Manuel Adorni por la bienvenida. Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol. Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad”.

Manuel Adorni Fabián Fernández
El tuit con el que Adorni le dio la bienvenida a Fernández

Desde el oficialismo, distintas fuentes consultadas por Infobae describieron al nuevo vocero como un perfil “economista, profesional, bien del palo de lo que Milei vino a instaurar al inicio de esto” y lo calificaron como un “outsider, sin carrera política”. El diputado mantiene vínculo directo con el presidente y buena relación con el asesor presidencial Santiago Caputo, dado su rol como director académico de Fundación Faro. Al mismo tiempo, responde al sector que encarna Karina Milei como titular de La Libertad Avanza en La Pampa, lo que —según el mismo medio— satisface a los dos sectores del denominado Triángulo de Hierro.

Entre los desafíos inmediatos que enfrenta la nueva conducción del área figura el levantamiento de las restricciones a la prensa acreditada, vigentes desde el 4 de mayo, que impiden a los periodistas circular por los pasillos de Casa Rosada.

Temas Relacionados

Javier MileiManuel AdorniLa Libertad AvanzaFabián FernándezAdrián RavierÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El mejor del mundo”: los elogios a Messi y a la selección argentina en el arco político tras el triunfo ante Austria

El presidente Javier Milei, funcionarios y legisladores oficialistas y opositores utilizaron sus redes sociales para destacar la actuación del capitán argentino y del equipo de Lionel Scaloni luego de su segunda victoria al hilo en el Mundial 2026

“El mejor del mundo”: los elogios a Messi y a la selección argentina en el arco político tras el triunfo ante Austria

Luis Caputo y Rogelio Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal entre Nación y las provincias

El ministro de Economía y el gobernador de Entre Ríos, aliado de la Casa Rosada, coincidieron en que el sistema tributario debe simplificarse para fortalecer la competitividad

Luis Caputo y Rogelio Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal entre Nación y las provincias

Martín Menem acordó con el PRO y la UCR para que no den quórum en la sesión que busca interpelar a Adorni

El oficialismo habilitará las comisiones para tratar el tema, pero así gana tiempo con el objetivo de que la polémica se enfríe durante las vacaciones. El miércoles buscará ir al recinto para sancionar Super Rigi y acuerdo con deudores

Martín Menem acordó con el PRO y la UCR para que no den quórum en la sesión que busca interpelar a Adorni

En su primera actividad como vocero, Ravier conversó con Adorni y protagoniza una serie de reuniones en Casa Rosada

El flamante funcionario tiene en agenda otros intercambios con integrantes del Poder Ejecutivo. La salida de Javier Lanari y las definiciones que restan. “Su función será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país”, planteó el jefe de Gabinete

En su primera actividad como vocero, Ravier conversó con Adorni y protagoniza una serie de reuniones en Casa Rosada

Qué pesa más para los argentinos: la economía o ganar otro Mundial, según una encuesta nacional

El estudio exploró cómo impactan los grandes eventos deportivos en las prioridades de la sociedad y qué lugar ocupan frente a las preocupaciones cotidianas

Qué pesa más para los argentinos: la economía o ganar otro Mundial, según una encuesta nacional

DEPORTES

“Leyenda”, “imparable” y “actuación histórica”: así reflejaron los medios del mundo el show de Messi en el triunfo de Argentina

“Leyenda”, “imparable” y “actuación histórica”: así reflejaron los medios del mundo el show de Messi en el triunfo de Argentina

La palabra de Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria: del enojo por el penal errado al “pasito a pasito” de la ilusión

Los elogios de Scaloni a Messi tras su actuación contra Austria: cuáles son los puntos altos de la Selección en el Mundial

Messi, el fenómeno que ya no admite adjetivos: Argentina ganó y volvió a quedar abrazada a su leyenda

Las perlitas del triunfo de Argentina sobre Austria: de “la bola en la ingle” de Messi a las burlas para Speed de su padre

TELESHOW

Los famosos celebraron el triunfo de Argentina sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

Los famosos celebraron el triunfo de Argentina sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

Zaira Nara, Pampita y Maxi López vivieron la previa del partido de Argentina junto a los hinchas en Dallas

Guido Süller contó que se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: “Quedé como un perro pekinés”

Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

INFOBAE AMÉRICA

Panamá es el primer país de América en firmar el Blue Planet Climate Agreement

Panamá es el primer país de América en firmar el Blue Planet Climate Agreement

Sistema de videovigilancia permitió la captura de un hombre tras robar $3,000 de un vehículo estacionado en San Salvador

Una amistad, un fraude de 34.000 dólares y un disparo en la cabeza: el asesinato de una investigadora privada que sacudió a Pensacola

Las lluvias dañan caminos y puentes en el Caribe Norte de Nicaragua

Honduras llevará a la OEA propuesta basada en democracia, seguridad y fortalecimiento del multilateralismo