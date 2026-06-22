El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

El nombramiento de Fabián Fernández forma parte de una reorganización del área de comunicación del Poder Ejecutivo

El Gobierno nacional designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”, escribió el funcionario en la red social.

La vocería presidencial, cuya titularidad fue asumida en las últimas horas por Adrián Ravier, informó: “En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”.

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El nombramiento se produce en el marco de una reorganización en el área de comunicación del Poder Ejecutivo, que venía atravesando dificultades desde marzo. En línea con el comunicado de la vocería, la designación busca darle una “nueva impronta” a la gestión comunicacional, en línea con lo que desde Balcarce 50 denominan un “nuevo ciclo económico”.

Entre los antecedentes de Fernández, el Gobierno destacó: “Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”.

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La estructura del área de comunicación dependería directamente de la Jefatura de Gabinete, según se definió en una reunión con Adrián Ravier.

La llegada de Fernández al cargo estuvo precedida por la salida de Javier Lanari, quien ocupó la Secretaría de Comunicación y Prensa durante dos años y medio. Lanari había asumido en diciembre de 2023 junto al inicio de la gestión libertaria y mantenía un vínculo cercano con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Adorni también le dedicó un mensaje público: “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, publicó en X.

La decisión de prescindir de Lanari se tomó durante la reunión que el jefe de Gabinete mantuvo con el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, economista y diputado pampeano designado por el presidente Javier Milei el viernes previo en la quinta de Olivos. En ese encuentro se definió también la estructura que adoptará el área de comunicación, la cual dependería directamente de la Jefatura de Gabinete.

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Ravier, quien deberá presentar un pedido de licencia en la Cámara de Diputados para asumir en el Ejecutivo, protagonizó una serie de reuniones en Casa Rosada durante la jornada. El ministro de Economía, Luis Caputo, ingresó al edificio pasadas las 10, por lo que desde el entorno del nuevo vocero no descartaron su presencia en los intercambios. “Estamos en plena transición”, señalaron fuentes del entorno del legislador, según el mismo medio.

Adorni valoró públicamente el perfil del nuevo vocero: “Su función será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país”, y subrayó que su formación como economista “aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan”. Por su parte, Ravier respondió en X: “Gracias Manuel Adorni por la bienvenida. Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol. Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad”.

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El tuit con el que Adorni le dio la bienvenida a Fernández

Desde el oficialismo, distintas fuentes consultadas por Infobae describieron al nuevo vocero como un perfil “economista, profesional, bien del palo de lo que Milei vino a instaurar al inicio de esto” y lo calificaron como un “outsider, sin carrera política”. El diputado mantiene vínculo directo con el presidente y buena relación con el asesor presidencial Santiago Caputo, dado su rol como director académico de Fundación Faro. Al mismo tiempo, responde al sector que encarna Karina Milei como titular de La Libertad Avanza en La Pampa, lo que —según el mismo medio— satisface a los dos sectores del denominado Triángulo de Hierro.

Entre los desafíos inmediatos que enfrenta la nueva conducción del área figura el levantamiento de las restricciones a la prensa acreditada, vigentes desde el 4 de mayo, que impiden a los periodistas circular por los pasillos de Casa Rosada.

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