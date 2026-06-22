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Los compañeros de Messi se sacaron el sombrero ante la brillante actuación del capitán contra Austria: “’El solo está en la cima”

Los elogios de los jugadores de la selección argentina para el 10, que es el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo

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El abrazo de Lionel Messi, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, dos de los futbolistas que elogiaron al capitán argentino (Reuters/Maria Lysaker)
El abrazo de Lionel Messi, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, dos de los futbolistas que elogiaron al capitán argentino (Reuters/Maria Lysaker)

Luego de la victoria de Argentina 2-0 ante Austria y de la brillante labor de Lionel Messi, quien marcó los dos tantos y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, sus compañeros se despacharon con elogios hacia el crack rosarino una vez terminado el encuentro por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

Leandro Paredes, uno de los más cercanos al capitán, sostuvo que “es una locura, nos sigue sorprendiendo en cada entrenamiento y en cada partido. Tratamos de disfrutarlo y es un placer dentro y fuera de la cancha porque es espectacular como persona”.

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Quien se emocionó y hasta se lo escuchó con la voz quebrada al hablar de Messi fue Lisandro Martínez, quien manifestó: “No hay palabras, solo hay que disfrutarlo”. Luego subrayó que “no hay que compararlo porque él está solo en la cima”. Apuntó a que a Leo “solo hay que disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo acá y que sea argentino. Hay que valorarlo”.

Alexis Mac Allister, por su parte, indicó que “Tenemos esa cuota de suerte de haber ganado torneos junto a él y eso es importante. Él cuando entra a la cancha se olvida de todo”.

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“No hay mucho para decir, lo vemos todos. 20 años siendo el mejor del mundo y es el mejor de la historia”, manifestó Julián Álvarez.

Quien también le tiró flores fue el entrenador, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa tras el cotejo: “Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Estar comprometido es por algo y es lo que genera él. Es impresionante. Ya no sé qué más de decir. Ni sé si alcanza... es eso”.

El propio Messi habló luego del encuentro. Ante la consulta de si él vive estos partidos de manera especial: “Todo el grupo lo vive de esa manera y lo vivió así durante toda la etapa. Cuando este grupo se junta ya sea para competiciones oficiales o para amistosos disfrutamos de darle alegría a la gente. Intentaremos seguir en esta dinámica y en esta sintonía. Esto es largo, difícil y hay que ir pasito a pasito. Lo vivo de manera especial como siempre lo viví. Yo trato de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Hoy tuve momentos de bronca dentro de la cancha porque erré el penal y lo pateé mal. Por suerte pudimos revertir esa situación y nos quedamos con los tres puntos que es lo más importante”.

Fue un partido trabajado el de la selección argentina ante el elenco europeo, que en el primer tiempo impuso su juego físico y llegó a robarle la pelota al equipo campeón mundial. Sin embargo, luego el conjunto a cargo de Scaloni recuperó, tuvo más posesión y controló el juego. Los goles fueron en momentos clave luego del penal errado por Messi, quien tuvo su desquite con dos conquistas.

Argentina logró su segunda victoria en el Mundial 2026. Aseguró su pasaje a los 16avos de final y lidera en soledad el Grupo J. En la tercera y última fecha de la primera ronda se medirá ante Jordania, nuevamente en Dallas, este sábado desde las 23.00 de nuestro país.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

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