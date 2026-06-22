Procuraduría puso su lupa sobre Daniel Quintero por presunta participación en política luego de unas polémicas declaraciones

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para determinar si Daniel Quintero incurrió en una posible participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra el actual superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, por su presunta participación indebida en política durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026, comicios presidenciales de segunda vuelta.

El ente de control busca determinar si el exalcalde de Medellín utilizó su cargo público para respaldar abiertamente la campaña presidencial del candidato de izquierda Iván Cepeda, lo cual está estrictamente prohibido por la ley colombiana.

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La decisión del Ministerio Público se da en un momento de alta tensión política tras la segunda vuelta presidencial. Según los resultados del preconteo, el abogado Abelardo de la Espriella se impuso con una estrecha ventaja sobre Iván Cepeda, de solo 250.830 votos, un escenario que desató una oleada de reclamaciones y discursos de diferentes sectores que cuestionan los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De esta manera, el detonante principal de la investigación contra Daniel Quintero es una entrevista que el superintendente ofreció a un medio de comunicación nacional pocas horas después de conocerse el preconteo.

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En ese espacio periodístico, Daniel Quintero cuestionó las cifras oficiales y sugirió de manera directa que el resultado real de las urnas favorecía al aspirante del progresismo: “Tengo certeza de que los votos están en las urnas; hay que ir a buscarlos, porque ahí están”.

“Tengo unos sistemas de medición que me permitieron incluso anticipar que Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta, pero en esta, los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”, señaló Quintero, que fue citado por la Procuraduría en su auto.

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Adicionalmente, el documento de la Procuraduría señala que el funcionario público instó a la ciudadanía y a los comités de campaña a movilizarse de forma activa para objetar los resultados institucionales en los escrutinios.

“Desde hoy toca armar todos los equipos, entendemos que ya hay miles de actas que van a ser impugnadas porque hay irregularidades en ellas, y vamos a dar la pela, la pelea es peleando”, añadió el superintendente de Salud.

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Daniel Quintero es investigado por la Procuraduría debido a sus comentarios contra Abelardo de la Espriella por las elecciones presidenciales - crédito delaespriella_style/Instagram/Colprensa

Daniel Quintero también advirtió sobre un “período de resistencia” frente a la posible victoria de Abelardo de la Espriella, señalando que su triunfo definitivo sería el resultado de un supuesto fraude, por lo que hizo un llamado a defender a Colombia en este escenario de transición política; el Ministerio Público compartió parte de estas declaraciones como parte de su investigación.

Los mensajes en redes sociales que también pusieron sobre las cuerdas a Daniel Quintero

Sumado a la entrevista en video, el auto de la Procuraduría incluyó como antecedentes varios mensajes publicados por Daniel Quintero en la red social X el 22 de junio de 2026. En estas publicaciones, el investigado lanzó duras críticas al discurso de victoria de Abelardo de la Espriella y cuestionó las propuestas económicas de agremiaciones financieras para el próximo periodo presidencial.

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“El discurso de Abelardo, malo. Sin fondo. Entre sonrisas maquiavélicas, amenazas a la oposición y los gestos impostados de super man se inaugura un Presidente (Si el escrutinio no dice diferente) resultado del odio al pobre, al negro, al campesino, al asalariado, al indígena, al joven, al otro (sic)”, escribió Quintero en una de sus publicaciones rastreadas por el ente de control.

La revisión de los mensajes en redes sociales de Daniel Quintero permitirá determinar la fecha, origen y contenido de las publicaciones que hacen parte de la investigación - crédito @QuinteroCalle/X

Para el avance del proceso legal, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas biográficas e informáticas, requiriendo a la Oficina de Talento Humano de la Superintendencia de Salud los datos laborales del funcionario, sus manuales de funciones y sus asignaciones salariales vigentes.

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Asimismo, se solicitó formalmente el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para realizar una inspección técnica detallada en las cuentas oficiales de Daniel Quintero en X, Instagram, Facebook y TikTok, con el fin de verificar la titularidad de los perfiles, las fechas exactas de publicación y las reacciones generadas.

Ante esta situación, el actual superintendente de Salud se pronunció a través de sus redes sociales. Aunque no se refirió directamente a la investigación en su contra, sí hizo comentarios que fueron interpretados como una respuesta a la controversia generada por sus declaraciones.

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“El señor Abelardo de la Espriella me amenazó de forma reiterada en cada acto de campaña. Guardé silencio y esperé pacientemente el fin de las elecciones que ocurrió ayer a las 4PM. Sin elecciones que disputar, mi opinión es un derecho constitucional que no puede ser coartado (sic)”, escribió Daniel Quintero en X.

Daniel Quintero sostuvo que sus declaraciones fueron realizadas después del cierre de la jornada electoral y defendió su derecho a pronunciarse - crédito @QuinteroCalle/X

De acuerdo con la Procuraduría, ya se notificó formalmente al exalcalde de Medellín sobre el inicio del proceso, recordándole que cuenta con el derecho constitucional de rendir versión libre, ya sea de forma verbal o escrita, para ejercer su defensa ante las acusaciones disciplinarias.

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