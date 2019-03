Sin embargo, aquel anhelado encuentro de Mirtha con Letizia finalmente quedó trunco. Quizás lo impidió el tiempo. O bien, que se diera una oportunidad propicia en una agasajo donde -está claro- existe un riguroso protocolo. "Yo no sé si es cierto (que haya pedido conocerme). Me cuesta creerlo -dijo Legrand a pura humildad, en diálogo con el programa Los ángeles de la mañana-. No sé de dónde salió la versión. Pero si es cierto, estoy muy emocionada. Y muy contenta, particularmente".