—A veces, cuando llama alguien (por un televidente u oyente) y dice una pelotudez, me gustaría elegir a quién me ve. Porque yo tampoco soy el payaso que anima tu fiestita. Entonces, ¿por qué me tengo que bancar cualquier forrada? Y así como vos elegís y estás viendo este programa, a mí me encantaría elegir quién me ve. Pero no se puede. Hay hijos de puta que no me importan que me vean. Los tolero, convivo, los soporto; pero no los quiero. Lanata anima tu fiestita (solo) cuando tiene ganas.