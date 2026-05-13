Los embalses de agua se encuentran al 83,67 % de su capacidad este martes 12 de mayo

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) reportó que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 83,67 %de su capacidad.

Esto quiere decir que la retención de este recursos hídrico en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

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La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: martes 12 de mayo de 2026.

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Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.892 hm3.

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Porcentaje de agua embalsada: 83,67 %.

Variación de hace una semana: 140 hm3.

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Variación porcentual semanal: 0,25 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.144 hm3.

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Porcentaje de agua embalsada hace un año: 76,98 %.

Cómo están los embalses en España

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 87,00%.

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Aragón: 85,16%.

Asturias: 82,24%.

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C. Valenciana: 59,51%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 88,68%.

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Castilla-La Mancha: 71,02%.

Cataluña: 92,21%.

Comunidad de Castilla y León: 87,23%.

Extremadura: 85,12%.

Galicia: 86,21%.

Murcia: 33,78%.

Navarra: 86,46%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.