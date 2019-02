Se fue del programa en el año 2000 y aunque salió de la esfera pública, hace poco se supo que trabaja en Warner Channel. En su momento definió a Marcelo como un tipo que convence a todos de lo imposible. "Es muy difícil decirle que no, y él no se queda con un no. Pero te convence desde un buen lugar, no te vende espejitos de colores. Persistente y humilde, se preocupa por formar a la gente con potencial, da oportunidades, enseña. Y no es como otras estrellas que andan con su séquito diciéndole todo lo que quiere escuchar. Es muy crítico consigo mismo, no banca la adulación gratuita".