España

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 13 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Guardar
Google icon
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

Las tensiones comerciales actuales provocan que el tipo de cambio entre dólar y euro registre una fuerte volatilidad día a día. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista del mercado nacional.

Estos movimientos han provocado que la divisa norteamericana registre variaciones en su cotización en los mercados mundiales. En los últimos meses la divisa de la Unión Europea registra una fortaleza frente a otras monedas, basada principalmente en el control de la inflación en la región y la estabilidad de superávit corriente.

PUBLICIDAD

El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversores, compañías multinacionales y autoridades económicas. A continuación te compartimos cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al euro este 13 de mayo.

En cuánto está el tipo de cambio

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8522 euros.

PUBLICIDAD

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Sangre en la orina, la primera señal de alerta del cáncer de vejiga que no debemos ignorar

La hematuria puede ser visible a simple vista o bien mediante un análisis de orina

Sangre en la orina, la primera señal de alerta del cáncer de vejiga que no debemos ignorar

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

En 2022, el ministro Grande-Marlaska anunció la disolución de la unidad contra el narcotráfico, que sufrió un caso de “revelación de secretos” que resurge en esta trama

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

La coctelería se reinventa para atraer al público con experiencias efímeras y música HI-END: “El cliente está sobreestimulado y ya no sale por salir”

Ya no vale solo con preparar negronis y daikiris; el universo de la coctelería amplía sus horizontes buscando retener la atención de una clientela joven cada vez más alejada del mundo de la noche

La coctelería se reinventa para atraer al público con experiencias efímeras y música HI-END: “El cliente está sobreestimulado y ya no sale por salir”

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

La vivienda usada rebasa máximos históricos mientras las entidades financieras endurecen las condiciones y exigen más ahorro, ingresos altos y estabilidad laboral para conceder financiación

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

La otra batalla del 17M: Adelante Andalucía y Por Andalucía pugnan por liderar la izquierda alternativa

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

ECONOMÍA

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta