"¡Y en los premios Oscar! Con nuestra acreditación podíamos estar en la alfombra roja hasta las 17. A esa hora, unos gorilas sacaban a todo el mundo. Entonces, de smoking, nos tiramos abajo de las tarimas, una hora y media. A las cinco salimos, hice la nota y pasó Tom Cruise. Traté de que me saludara, no me registró y me salió un insulto: 'Andá a cagar… hice 12 mil kilómetros y no me das bola', o algo así. Pensé que no iba a quedar con eso, pero a Marcelo le encantó y salió. Nos olvidamos de que había una embajada en la Argentina… y en los Oscars estoy prohibido", contó el comediante. Los recuerdos de aquella época son sin dudas los de alguien que sabe que ese tiempo no va a volver, y tal vez ni siquiera lo querría. "Figuretti fue adorablemente detestable: Adorable porque conocí todo el mundo. Pero me alejó de mi familia, de mis amigos, de mis cosas", concluía en aquella entrevista, hace diez años.