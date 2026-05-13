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Capacidad de los embalses en España este miércoles 13 de mayo

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

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Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 83,88 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, la capacidad hídrica en el país subió en comparación con la última semana.

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La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: miércoles 13 de mayo de 2026.

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Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 47.010 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,88 %.

Variación de hace una semana: 116 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,21 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.234 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 77,14 %.

Cómo están los embalses en España

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 87,00%.

Aragón: 88,32%.

Asturias: 83,33%.

C. Valenciana: 59,61%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 90,26%.

Castilla-La Mancha: 71,12%.

Cataluña: 91,13%.

Comunidad de Castilla y León: 87,38%.

Extremadura: 84,79%.

Galicia: 85,40%.

Murcia: 35,14%.

Navarra: 89,21%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

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