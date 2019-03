Sobre Marcelo Tinelli, Pergolini dijo: "Es una persona muy especial. Es un tipo que le gusta gestionar. Le gusta estar, pero no es el momento para él. Salió muy dañado con el 38 a 38 de la AFA y no es tan sencillo. Es una persona eficaz, pero por su experiencia empresarial no alcanza". A pesar de que siempre se muestran mediáticamente enfrentados, Mario confesó, entre risas: "Almorzamos y lo hacemos a escondidas".