"Tuve una reunión con Claudio Villarruel, que era el productor del programa. Nos encontramos en una confitería un viernes y me dice 'el lunes vas a empezar a grabar', y me dijo que iba a tener una cámara para hacer notas en la calle cubriendo la farándula. Y yo le dije que no, que me daba vergüenza, y le dije 'dejá que piense el fin de semana algo, una alternativa para hacer', y me dejaron hacerlo", agregó sobre sus comienzos.