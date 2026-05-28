Sociedad

“No nos notifican nada”: trabajadores de Granja Tres Arroyos reclaman información tras el cierre de la planta

La principal planta avícola del país suspendió sus actividades en Concepción del Uruguay y dejó a casi mil empleados sin certezas sobre su continuidad laboral

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El cierre inesperado de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay dejó a casi 950 empleados sin información sobre su continuidad laboral

El cierre repentino de la principal planta avícola de Argentina, Granja Tres Arroyos, en la provincia de Entre Ríos, dejó a casi mil trabajadores en una situación de extrema incertidumbre. La decisión, ejecutada sin aviso previo, impactó directamente en la economía de cientos de familias de la zona que ahora desconocen qué ocurrirá con su fuente de ingreso.

La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay suspendió actividades y bloqueó sus accesos, según relataron los empleados. Aproximadamente 950 personas —la mayoría residentes de la ciudad y localidades cercanas— quedaron sin empleo y sin información clara sobre su futuro, mientras aumentan los reclamos laborales y sociales en la región.

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Maxi Salazar, delegado de los trabajadores, narró en Infobae A las Nueve, la sorpresa con la que se encontraron. Fue “de un momento para el otro” y aseguró que la firma no notificó a los trabajadores. También sostuvo que dentro de la planta se hablaba del tema, pero que no existió un aviso oficial. La situación derivó en reclamos por la reapertura.

Granja Tres Arroyos ya había cerrado otra planta en Entre Ríos el año pasado, también por tiempo indeterminado. En ese momento, según relataron los trabajadores, la empresa atribuyó la decisión a un conflicto sindical y a “medidas inflexibles y desproporcionadas”.

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Qué pasó en la planta de Concepción del Uruguay

Salazar detalló que el primer turno se presentó a las 03.30 y que la faena suele comenzar a las 04.00. Al llegar, encontraron “los accesos de personal cerrados, vallados” y carteles que indicaban que la empresa permanecía cerrada “hasta nuevo aviso”.

Reclamos de los trabajadores por el cierre indefinido de Granja Tres Arroyos
Reclamos de los trabajadores por el cierre indefinido de Granja Tres Arroyos

El delegado sostuvo que la compañía no entregó comunicaciones formales. “A nosotros no nos notifican nada, no nos dicen nada”, afirmó. También dijo que el cierre resultó imprevisto para la mayoría, pese a versiones internas que circulaban “en los pasillos”.

La explicación que plantea la empresa y lo que discuten los trabajadores

Ante la consulta sobre el argumento empresarial, Salazar indicó que la firma sostiene que arrastra una crisis desde hace tiempo. Según su relato, la empresa afirma que después de la pandemia no logró recomponerse y que sufrió la caída de exportaciones.

El tema es que nosotros lo que vemos es que estos días faenamos 180 mil pollos”, dijo Salazar. Agregó que, desde la perspectiva de los trabajadores, la mercadería “se va vendiendo” y que observaron la salida de camiones térmicos y contenedores destinados a exportación.

Salazar también afirmó que Granja Tres Arroyos exporta a 40 países y que, por ese motivo, no comprende el cierre. “No podemos creer” que la empresa no pueda pagar salarios, sostuvo, al comparar la situación con otros frigoríficos de Entre Ríos que, según dijo, avanzan en infraestructura.

Cuántos trabajadores afecta y cuánto cobran, según el delegado

Según detalló el delegado, el plantel total ronda los 950 empleados. Y la mayoría reside en Concepción del Uruguay. También mencionó que hay trabajadores que viven en otras localidades, a 100 o 150 kilómetros, y que viajan todos los días.

Sobre los ingresos, indicó que el personal cobra de manera quincenal y afronta una reducción salarial. “Por mes estaremos cobrando aproximadamente $1.600.000”, dijo, al describir el monto para quienes perciben el total.

El delegado señaló que, en medio del cierre, algunos compañeros intentaron buscar “una changa” para sostenerse. Y describió problemas inmediatos en los hogares. “Hay compañeros que le han cortado la luz” y otros que afrontaron desalojos, afirmó.

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos reclaman la falta de comunicación oficial de la empresa tras el cierre repentino de la planta
Los trabajadores de Granja Tres Arroyos reclaman la falta de comunicación oficial de la empresa tras el cierre repentino de la planta

Antecedentes en Entre Ríos y la unificación de plantas

El delegado relató que, hace siete u ocho meses, Granja Tres Arroyos unificó dos plantas. La empresa era dueña de Becar, que cerró, y que luego del “preventivo de crisis” hubo retiros voluntarios y despidos.

Según su testimonio, los trabajadores que quedaron de Becar pasaron a la planta de Tres Arroyos y hoy trabajan en el mismo establecimiento. Salazar explicó que Becar queda frente a la planta conocida como La China, dentro de la misma zona de Concepción del Uruguay.

En esta misma línea, Salazar indicó que los trabajadores esperan una explicación directa de la empresa. Planteó que, si la firma decidiera cerrar, debería comunicar si indemnizará o cuánto tiempo permanecerá sin actividad. “Ni siquiera tenemos eso”, afirmó, al describir la incertidumbre sobre una eventual reapertura.

El delegado vinculó el cierre con un impacto más amplio en la ciudad. Indicó que alrededor del frigorífico dependen otras actividades y familias, y sostuvo que la falta de ingresos complica gastos básicos y el traslado de quienes deben viajar largas distancias.

Sobre gestiones con el Estado, Salazar afirmó que no tuvieron confirmaciones oficiales. Contó que se habló de una reunión en la Secretaría de Trabajo de la provincia en Paraná, pero que se suspendió “hasta nuevo aviso”.

Ahora, contó, se prevé una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Concepción del Uruguay con representantes de dos gremios y delegados de la empresa. Según Salazar, esa información circuló de forma extraoficial y los trabajadores la corroboraron por cuenta propia.

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