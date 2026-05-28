Los motivos detrás de la extraña reacción de los fanáticos del Vasco da Gama en el gol ante Barracas Central por Copa Sudamericana

Hinchas del Vasco Da Gama se niegan a festejar el triunfo de su equipo

En el estadio de Sao Januário, el ambiente durante el partido entre Vasco da Gama y Barracas Central quedó marcado por una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales: los hinchas del Vasco permanecieron de brazos cruzados y rehusaron festejar el primer gol de su equipo, anotado por Adson, en señal de protesta y descontento con el presente deportivo del club. El episodio se registró a los 33 minutos de juego, durante la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y reflejó la tensión persistente entre la afición y el plantel a pesar de la victoria por 3-0.

Según reportó Globo Esporte, la campaña de “asistencia cero”, impulsada por los principales grupos organizados de hinchas del Vasco, ya había logrado que apenas 3.524 personas acudieran al estadio, la cifra más baja registrada en Sao Januário desde 2022. El clima de protesta se evidenció incluso antes del inicio del partido. Los insultos y silbidos se escucharon desde el momento en que los jugadores salieron a calentar, mientras las gradas lucían en su mayoría vacías. “Durante el calentamiento, el equipo fue abucheado enérgicamente debido a sus recientes actuaciones”, detalló el medio en cuestión.

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La relación entre la afición y el plantel se mostró tensa desde el inicio. Mientras el equipo local tomaba el control del balón, los errores en ataque multiplicaron los reclamos. Las tres derrotas consecutivas en el torneo local y el riesgo de descenso en el Campeonato Brasileño contribuyeron a la impaciencia generalizada. Un sector minoritario de Barracas Central se hizo escuchar con cánticos y apoyo a su equipo.

Vasco da Gama se impuso por goleada y su hinchada no lo celebró (AFP)

El desarrollo del partido no alteró la postura crítica de la mayoría de los presentes. La apertura del marcador llegó sobre la media hora, cuando Thiago Mendes remató y el rebote favoreció a Adson, quien concretó el 1-0. Fue entonces cuando las cámaras captaron a los hinchas del Vasco cruzando los brazos, sin sumarse a los festejos, en un gesto que se convirtió en símbolo de la protesta.

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Instantes después, la expulsión de Rodrigo Insúa, defensa de Barracas Central e hijo del entrenador Roberto Insúa, por una dura entrada sobre Adson, profundizó el dominio del equipo local. Antes del descanso, Tche Tche envió un centro desde la derecha, la defensa argentina despejó de forma defectuosa y Adson volvió a marcar. Las reacciones en la tribuna fueron mixtas: algunos aplausos, pero también nuevos abucheos.

En la segunda mitad, la superioridad numérica facilitó el trámite para el Vasco. Johan Rojas anotó el tercer gol apenas iniciado el complemento. El equipo tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia con un penal, pero Brenner falló su disparo. El delantero, que había ingresado como suplente, fue objeto de abucheos durante varios pasajes del partido, pese a que una parte de la hinchada coreó su nombre antes de la ejecución.

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El pitido final no trajo alivio, ni reconciliación. La victoria, que aseguró el segundo puesto del Grupo G y el paso a los playoffs, no disipó el malestar. Los abucheos y los brazos cruzados persistieron como señal del distanciamiento entre la afición y el plantel.

Con este resultado, el equipo dirigido por Renato Gaúcho cerró la fase de grupos a la espera de su próximo rival, uno de los terceros clasificados de la Copa Libertadores. El próximo domingo, el estadio volverá a abrir sus puertas, ya con entradas agotadas para el duelo ante Atlético-MG, en un contexto donde la reconciliación con la afición aún parece lejana.

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