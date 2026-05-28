Teleshow

¿Planes frustrados? Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez no podrían ir a ver los partidos del Mundial

La pareja continúa de vacaciones y, según informaron en Los profesionales de siempre, tenían la idea de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, habrían tenido que modificar el itinerario. Los motivos

Guardar
Google icon
En Los profesionales de siempre con Flor de la V, Naiara Vecchio contó el impedimento que enfrentaría el jugador para ir a ver los partidos del Mundial por una medida contra los hombres que no cumplen con la manutención de sus hijos (Video: Los profesionales de siempre, El Nueve)

Mauro Icardi podría enfrentar una situación inesperada en la previa del Mundial de fútbol en Estados Unidos: no lograr el ingreso al país por su condición de deudor alimentario. Así lo reveló Naiara Vecchio en el programa Los profesionales de siempre, donde detalló que una reciente colaboración entre el gobierno porteño y Estados Unidos pondría en jaque la presencia de quienes están inscriptos en el registro de deudores. Las nuevas medidas, según la periodista, tendrían como objetivo asegurar que quienes adeudan la manutención de sus hijos no puedan disfrutar del evento deportivo más esperado del año mientras mantienen su deuda pendiente.

“Está inscripto en el registro de deudores alimentarios de Buenos Aires”, dijo Naiara Vecchio a Flor de la V en el programa Los profesionales de siempre (El Nueve). Según la periodista, Icardi figura como deudor y tiene la casa de los sueños embargada en la isla de Nordelta, lo que le permite su entrada y salida del país. Sin embargo, Vecchio aportó más detalles legales. “Hay una colaboración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Estados Unidos para que todos los inscriptos como deudores alimentarios no puedan ir a los partidos del mundial en Estados Unidos”, aseguró.

PUBLICIDAD

Esta situación podría afectar directamente a quienes integran el registro de deudores alimentarios. Vecchio subrayó: “Esto es de ahora, Flor. Ayer salió esta medida que es en colaboración con Estados Unidos y el gobierno de la ciudad, con Jorge Macri, que no ingrese ningún deudor alimentario al mundial”. Según lo que relató, esta disposición buscaría impedir que personas con deudas alimentarias puedan asistir al evento futbolístico.

Eugenia 'China' Suárez y Mauro Icardi visitan un Micro Pig Café en Tokio, tendencia creciente en Japón.
Eugenia 'China' Suárez y Mauro Icardi visitan un Micro Pig Café en Tokio, tendencia creciente en Japón.

Al aire del programa, Flor de la V valoró la novedad: “Está bueno porque es una medida más para las madres que intentan cobrar el dinero. Porque hay muchos padres que tienen dinero para ir a tener ese tipo de gastos, pero no para alimentar a sus hijos. Mirá qué buena medida, no lo sabía esto. O sea que es un titulazo el que acabás de dar”.

PUBLICIDAD

Vecchio sumó, en relación a la situación familiar de Icardi y su expareja Wanda Nara, que este viernes está prevista una audiencia entre los abogados de ambos “para ver cómo van a ser las vacaciones de invierno de las chicas. Van a estar con el padre”. La periodista remarcó que “La China quería ir a Miami, quería ir a Estados Unidos, pero ellos van a estar en junio acá. De hecho, retrasaron su llegada”. La causa por la custodia y el régimen de vacaciones se mantiene abierta, mientras las restricciones migratorias por la deuda alimentaria podrían condicionar los movimientos internacionales de Icardi.

El caso del futbolista se discute en el marco de nuevas políticas que buscan limitar los privilegios de quienes incumplen obligaciones alimentarias. La colaboración con Estados Unidos podría ser un instrumento para garantizar que los deudores no participen de eventos deportivos internacionales si no regularizan su situación.

Mauro Icardi, de espaldas, sostiene un teléfono para fotografiar a la China Suárez, quien posa en un sendero rodeado de altos bambúes
Mauro Icardi fotografía a la China Suárez durante su íntimo viaje a Japón, capturando un momento especial en un sereno bosque de bambú.

En paralelo, la vida personal de Mauro con la China se encuentra bajo el escrutinio público. “Primero viajaron a Japón con la madre de la actriz y su pareja. En ese momento, las redes estallaron con comentarios sobre los hijos de la China, quienes quedaron en Turquía al cuidado de la niñera, mientras Benjamín Vicuña, papá de los hijos menores de la actriz, los esperaba con ansias en Buenos Aires”, relató Vecchio, quien también mencionó que “el próximo paso de la pareja será las Islas Maldivas antes de llegar a Buenos Aires, donde Mauro se reencontrará con sus hijas”. Al conocerse este dato, las redes se llenaron de comentarios sobre el tema. “Icardi reclama tiempo con sus hijas pero no vuelve cuanto antes a verlas”, “¿Por qué no cumple con las fechas fijadas para ver a las nenas?“, fueron algunos de los mensajes que se repitieron al respecto.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina SuárezDeudor alimentarioMedidas para los deudores alimentariosMundial de fútbol 2026Estadios de fútbolTutela de las niñasWanda NaraWandagateRedes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

Acusaciones de robo, reproches por la gestión de alimentos y reclamos por decisiones tomadas sin consenso alteran la convivencia del reality

“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

Diego Ramos recordó su papel en Violetta y contó por qué no va a los shows de Tini Stoessel: “Me da vergüenza”

El actor revela cómo está actualmete su vínculo con la estrella pop, quien fue su hija en la ficción de Disney

Diego Ramos recordó su papel en Violetta y contó por qué no va a los shows de Tini Stoessel: “Me da vergüenza”

Ricardo Darín contó qué aprendió trabajando con Héctor Alterio y Norma Aleandro: “Te hacen jugar mejor”

El actor describió la inspiradora actitud de sus colegas, cuyas enseñanzas forjaron su ética y su compromiso hacia una profesión basada en la colaboración sincera

Ricardo Darín contó qué aprendió trabajando con Héctor Alterio y Norma Aleandro: “Te hacen jugar mejor”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La gala del miércoles terminó con una placa multitudinaria y el debut de los flamantes participantes en el confesionario

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

El disco reinventa el rol de la artista en la música urbana al acercarla a debates sobre autenticidad, visibilidad y poder, todo a través de feats y símbolos que redefinen sus límites creativos

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

DEPORTES

Tensión en Brasil antes del Mundial: Neymar tiene una lesión más grave de lo esperado y será evaluado “día a día”

Tensión en Brasil antes del Mundial: Neymar tiene una lesión más grave de lo esperado y será evaluado “día a día”

Nike apuesta por la moda circular en el Mundial 2026, estas selecciones vestirán uniformes reciclados

Los motivos detrás de la extraña reacción de los fanáticos del Vasco da Gama en el gol ante Barracas Central por Copa Sudamericana

El acuerdo entre Alpine y una marca de lujo que revolucionó a la F1: cómo sería el diseño del nuevo auto y el factor Briatore en la alianza

Los detalles de la primera oferta del Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

TELESHOW

“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

Diego Ramos recordó su papel en Violetta y contó por qué no va a los shows de Tini Stoessel: “Me da vergüenza”

Ricardo Darín contó qué aprendió trabajando con Héctor Alterio y Norma Aleandro: “Te hacen jugar mejor”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Ricardito, el narco uruguayo que dirigió torturas desde la cárcel por videollamada y fue vinculado a masacre

Quién es Ricardito, el narco uruguayo que dirigió torturas desde la cárcel por videollamada y fue vinculado a masacre

La herencia oculta del último gran capo de Cosa Nostra: un imperio secreto con resorts de lujo y paraísos fiscales

Petróleo iraní en refinerías chinas: el circuito clandestino que genera USD 31 mil millones anuales al régimen de Teherán

Cada vez nacen menos uruguayos y las aulas se vacían de a poco: prevén una caída masiva de la matrícula

En Panamá preparan a rescatistas para proteger ballenas durante la temporada de avistamiento