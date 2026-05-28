¿Planes frustrados? Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez no podrían ir a ver los partidos del Mundial

En Los profesionales de siempre con Flor de la V, Naiara Vecchio contó el impedimento que enfrentaría el jugador para ir a ver los partidos del Mundial por una medida contra los hombres que no cumplen con la manutención de sus hijos (Video: Los profesionales de siempre, El Nueve)

Mauro Icardi podría enfrentar una situación inesperada en la previa del Mundial de fútbol en Estados Unidos: no lograr el ingreso al país por su condición de deudor alimentario. Así lo reveló Naiara Vecchio en el programa Los profesionales de siempre, donde detalló que una reciente colaboración entre el gobierno porteño y Estados Unidos pondría en jaque la presencia de quienes están inscriptos en el registro de deudores. Las nuevas medidas, según la periodista, tendrían como objetivo asegurar que quienes adeudan la manutención de sus hijos no puedan disfrutar del evento deportivo más esperado del año mientras mantienen su deuda pendiente.

“Está inscripto en el registro de deudores alimentarios de Buenos Aires”, dijo Naiara Vecchio a Flor de la V en el programa Los profesionales de siempre (El Nueve). Según la periodista, Icardi figura como deudor y tiene la casa de los sueños embargada en la isla de Nordelta, lo que le permite su entrada y salida del país. Sin embargo, Vecchio aportó más detalles legales. “Hay una colaboración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Estados Unidos para que todos los inscriptos como deudores alimentarios no puedan ir a los partidos del mundial en Estados Unidos”, aseguró.

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Esta situación podría afectar directamente a quienes integran el registro de deudores alimentarios. Vecchio subrayó: “Esto es de ahora, Flor. Ayer salió esta medida que es en colaboración con Estados Unidos y el gobierno de la ciudad, con Jorge Macri, que no ingrese ningún deudor alimentario al mundial”. Según lo que relató, esta disposición buscaría impedir que personas con deudas alimentarias puedan asistir al evento futbolístico.

Eugenia 'China' Suárez y Mauro Icardi visitan un Micro Pig Café en Tokio, tendencia creciente en Japón.

Al aire del programa, Flor de la V valoró la novedad: “Está bueno porque es una medida más para las madres que intentan cobrar el dinero. Porque hay muchos padres que tienen dinero para ir a tener ese tipo de gastos, pero no para alimentar a sus hijos. Mirá qué buena medida, no lo sabía esto. O sea que es un titulazo el que acabás de dar”.

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Vecchio sumó, en relación a la situación familiar de Icardi y su expareja Wanda Nara, que este viernes está prevista una audiencia entre los abogados de ambos “para ver cómo van a ser las vacaciones de invierno de las chicas. Van a estar con el padre”. La periodista remarcó que “La China quería ir a Miami, quería ir a Estados Unidos, pero ellos van a estar en junio acá. De hecho, retrasaron su llegada”. La causa por la custodia y el régimen de vacaciones se mantiene abierta, mientras las restricciones migratorias por la deuda alimentaria podrían condicionar los movimientos internacionales de Icardi.

El caso del futbolista se discute en el marco de nuevas políticas que buscan limitar los privilegios de quienes incumplen obligaciones alimentarias. La colaboración con Estados Unidos podría ser un instrumento para garantizar que los deudores no participen de eventos deportivos internacionales si no regularizan su situación.

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Mauro Icardi fotografía a la China Suárez durante su íntimo viaje a Japón, capturando un momento especial en un sereno bosque de bambú.

En paralelo, la vida personal de Mauro con la China se encuentra bajo el escrutinio público. “Primero viajaron a Japón con la madre de la actriz y su pareja. En ese momento, las redes estallaron con comentarios sobre los hijos de la China, quienes quedaron en Turquía al cuidado de la niñera, mientras Benjamín Vicuña, papá de los hijos menores de la actriz, los esperaba con ansias en Buenos Aires”, relató Vecchio, quien también mencionó que “el próximo paso de la pareja será las Islas Maldivas antes de llegar a Buenos Aires, donde Mauro se reencontrará con sus hijas”. Al conocerse este dato, las redes se llenaron de comentarios sobre el tema. “Icardi reclama tiempo con sus hijas pero no vuelve cuanto antes a verlas”, “¿Por qué no cumple con las fechas fijadas para ver a las nenas?“, fueron algunos de los mensajes que se repitieron al respecto.