Tensión en Brasil antes del Mundial: Neymar tiene una lesión más grave de lo esperado y será evaluado “día a día”

Neymar tendría una lesión más seria de lo esperada antes de la Copa del Mundo (EFE/Paolo Aguilar)

Neymar quedó bajo observación en la selección de Brasil tras someterse a estudios por una molestia en la pantorrilla en el inicio de la preparación para el Mundial 2026 en Teresópolis, y su presencia en el amistoso ante Panamá es considerada improbable. El caso adquiere peso inmediato porque el reglamento de la Copa del Mundo solo permite bajas justificadas por lesión o enfermedad grave en la previa al comienzo del torneo una vez que ya se dio la lista oficial de 26 jugadores.

Rodrigo Lasmar, jefe del departamento médico de la Confederación Brasileña de Fútbol, brindó un breve reporte a la prensa tras los estudios: “Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla (gemelo). Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día. Esa es la expectativa”, dijo y no dio lugar a responder preguntas de los periodistas. Brasil tendrá su estreno dentro de 16 días, por lo que Neymar podría perderse el duelo inicial del Mundial.

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La posibilidad de que el delantero del Santos no juegue contra Panamá (domingo 31 de mayo) se suma a otra previsión interna: tampoco debería estar disponible ante Egipto, el sábado 6 de junio, según la información a la que accedió el sitio G1. Bajo la reglamentación de la FIFA, un futbolista solo puede ser reemplazado hasta 24 horas antes del primer partido del torneo si existe justificación médica.

Es importante recordar que el equipo de Carlo Ancelotti será parte del Grupo C de la Copa del Mundo y su debut será el próximo sábado 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. Luego, el Scracht jugará con Haití (19/6) y cerrará la fase de grupos frente a Escocia (24/6).

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El estudio por imágenes sobre la pantorrilla del astro dominó el primer día de trabajo de Brasil en la Granja Comary y abrió un clima de inquietud y suspenso en el arranque de los entrenamientos. El medio brasileño informó que Neymar pasó cerca de una hora en una clínica y abandonó el lugar recostado en una furgoneta de la confederación al comienzo de la noche del jueves.

El anuncio de Neymar en la convocatoria para el Mundial 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

La situación de la lesión de Neymar generó preocupación en el seleccionado brasileño, tanto que la CBF pidió cerrar una clínica para realizarse el estudio. Lasmar, junto con el gerente de selecciones Cícero Souza y el supervisor Sérgio Dimas acompañaron al jugador al centro médico. A la salida, Neymar escuchó con atención a Lasmar, reclinó el asiento del vehículo y se mostró preocupado el regreso a la Granja Comary, según los informes a los que accedió el sitio deportivo de O Globo.

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La Confederación Brasileña de Fútbol activó durante la tarde el Centro de Diagnósticos de Teresópolis, una clínica que no suele utilizar en las estadías de la selección en la ciudad, e hizo un pedido de privacidad total. Hacia las 16, el contacto con el centro médico apuntó a cerrar el espacio al público desde las 17.

La confederación también exigió un acuerdo de confidencialidad para evitar que el examen se hiciera público. El medio señaló que informó sobre la salida de Neymar de la Granja poco antes de que el jugador abandonara el centro de entrenamiento y antes de que la CBF comunicara oficialmente que sería sometido a estudios.

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