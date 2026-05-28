América Latina

Cada vez nacen menos uruguayos y las aulas se vacían de a poco: prevén una caída masiva de la matrícula

Proyecciones oficiales muestran que para el 2045 habrá un 25% menos de estudiantes por la fuerte caída de la natalidad que se registra desde 2016. Cambian las escuelas: proyectan grupos más chicos y clases personalizadas

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Cada vez menos niños en las escuelas de Uruguay (Presidencia)
Cada vez menos niños en las escuelas de Uruguay (Presidencia)

Cada vez serán menos los niños que van a la escuela en Uruguay por la caída de la natalidad que registra el país. El fenómeno se comenzó a notar en 2016, cuando hubo un quiebre abrupto en la cantidad de nacimientos en el país. De hecho, el número de alumnos se reducirá un 25% de acá a 2045, según datos presentados este miércoles por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Al 2070, la cantidad de anotados será la mitad de los niños de hoy.

Uruguay es parte de un grupo de países que tiene la caída demográfica más pronunciada. Desde hace 10 años, los nacimientos caen de forma pronunciada. En ese año, había un promedio de 50.000 nacimientos ; la cifra se redujo a 29.000 bebés en la actualidad. La crisis demográfica en el país se refleja en las aulas.

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Otro dato que profundiza esta crisis demográfica es el siguiente: en 2016, las mujeres tenían en promedio dos hijos. Ahora, la media es de 1,2 hijos por mujer.

Proyectan fuerte baja de la matrícula en la educación uruguaya (Presidencia)
Proyectan fuerte baja de la matrícula en la educación uruguaya (Presidencia)

“Ahora estamos en caída. Eso lo que va a producir es una caída de matrícula en los próximos 15 años de aproximadamente el 25%. Es decir, uno de cada cuatro alumnos no va a estar. En el año 2070 va a ser cerca del 45%”, informó Miguel Pasturino, el presidente del Ineed, en declaraciones al noticiero Telemundo de Canal 12.

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De acuerdo al informe, entre 2012 y 2024 la matrícula en los centros educativos en Uruguay cayó en casi 47.000 estudiantes.

Este descenso se profundizará en la próxima década: entre 2024 y 2036, la asistencia a clases caerá en 165.000, según las proyecciones oficiales.

En 2070, en las escuelas y liceos de Uruguay habrá 313.000 alumnos menos, de acuerdo a datos oficiales.

En 2070, en las escuelas y liceos de Uruguay habrá 313.000 alumnos menos (EFE/ Raúl Martínez)
En 2070, en las escuelas y liceos de Uruguay habrá 313.000 alumnos menos (EFE/ Raúl Martínez)

“Ahora tenemos caída en [educación] inicial, en primaria y en parte del ciclo básico. Todavía tenemos posibilidad de crecimiento en bachillerato hasta el año 2031. O sea, que esto es una ola y nosotros lo que hacemos es advertir cuando se produce eso para diseñar políticas o estrategias educativas que permitan mejorar la educación a la vez de contener este problema”, complementó el jerarca.

Estas proyecciones están basadas en el último censo, que también estima que habrá un “efecto rebote” en los próximos años en que habrá una moderada suba de los nacimientos, como consignó El Observador.

La baja de la natalidad se reflejará, primero, en las aulas de Educación Inicial y Primaria. El fenómeno se registrará hasta 2032. Los datos no sorprendieron a las autoridades de la educación uruguaya.

comedor escuela Uruguay
El comedor de una escuela de tiempo completo en Salto (Uruguay) (Presidencia)

“Los sistemas educativos son muy buenos expandiéndose y no son tan buenos replegándose. Para nosotros en particular esto indica una gran oportunidad de pensar escuelas distintas, escuelas y grupos donde haya menos niños y escuelas que puedan ampliar el tiempo educativo”, declaró Gabriela Saldamendi, directora de Primaria, a Canal 12. Otra de las oportunidades que se abre es la posibilidad de universalizar la asistencia a clase de los niños de tres años.

Otro problema que se abre por este cambio en la tendencia demográfica es qué sucede con los docentes. “Sin acciones que planifiquen una mirada nueva sobre este rol sin duda serían menos”, estimó Salsamendi. Por esto, las autoridades de la educación buscan promover un modelo de tiempos pedagógicos ampliados, en la que los niños extienden su horario pero los docentes no. Así, los estudiantes tienen un maestro por turno.

Una de las estrategias para enfrentar este problema es la extensión del tiempo pedagógico y de tutorías, así como la personalización de la educación. La caída de la natalidad en Uruguay no necesariamente es una mala noticia. De hecho, una de las explicaciones es que cada vez son menos los embarazos adolescentes.

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