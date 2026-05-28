La herencia oculta del último gran capo de Cosa Nostra: un imperio secreto con resorts de lujo y paraísos fiscales

Matteo Messina Denaro es escoltado tras su arresto en Palermo, el 16 de enero de 2023. Murió en prisión ese mismo año. (Foto: Carabinieri/Handout vía Reuters/archivo)

Lo había dicho hace décadas el juez Giovanni Falcone, antes de ser asesinado por la mafia que combatió toda su vida: para llegar a Cosa Nostra había que seguir el dinero. Tres años después de la captura del último gran jefe siciliano, el rastro del dinero volvió a hablar, y lo que cuenta es la dimensión de un imperio que el Estado italiano apenas empieza a vislumbrar.

La Dirección Distrital Antimafia de Palermo anunció el jueves la incautación de bienes por más de 200 millones de euros pertenecientes a Matteo Messina Denaro, el capo del clan de Castelvetrano que permaneció treinta años prófugo antes de ser detenido en enero de 2023. Sobre él pesaban seis cadenas perpetuas.

PUBLICIDAD

La cifra, advierten los propios investigadores, es un cálculo a la baja: apenas una fracción del tesoro acumulado desde los años ochenta con los beneficios del narcotráfico y multiplicado luego mediante reinversiones en medio mundo.

Matteo Messina Denaro tras su detención en Palermo en enero de 2023, después de 30 años prófugo. Murió en prisión ese mismo año. (Carabinieri, archivo)

La operación, coordinada por el procurador Maurizio de Lucia y el adjunto Vito Di Giorgio, y ejecutada por la Guardia di Finanza, se extendió por Andorra, Gibraltar, las Islas Cayman, Luxemburgo, Suiza, Líbano, el Principado de Mónaco y España.

PUBLICIDAD

Tres personas fueron detenidas por empleo de dinero de procedencia ilícita con el agravante de favorecer a la asociación mafiosa: Giacomo Tamburello, un insospechable ex comerciante de ropa señalado como el “narco de primera magnitud” que custodiaba la fortuna del capo, junto a su exesposa, Maria Antonina Bruno, y su hijo Luca, un financista formado en Londres.

De Marbella a las Islas Caimán: inmuebles, cuentas millonarias y sociedades offshore

Un policía observa un grafiti con la imagen de Matteo Messina Denaro en Palermo, en 2008. Italia incautó ahora 200 millones de euros de su fortuna. (AP Foto/Alessandro Fucarini, archivo)

El patrimonio rastreado reveló una fortuna camuflada con notable sofisticación financiera. El núcleo lo forman 22 propiedades inmobiliarias, muchas de ellas resorts de lujo entre Marbella, Benahavís y Puerto Banús, en algunas de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol. España aparece así una vez más como destino predilecto del dinero negro de la mafia italiana.

PUBLICIDAD

Junto a los inmuebles, el dinero: cuentas corrientes en Gibraltar, Andorra, Líbano, Luxemburgo y las Islas Cayman, además de carteras de valores, fondos de inversión, acciones y títulos.

Según la fiscalía, el dinero de la droga fue reintroducido en la economía legal a través de ocho sociedades extranjeras, varias de ellas offshore, diseñadas para diluir el origen de los fondos.

PUBLICIDAD

“Quiero subrayar la particular habilidad financiera de los sujetos implicados, capaces de desplazar capitales con enorme velocidad de un país a otro”, destacó Di Giorgio.

Para rastrear lo oculto, la policía financiera recurrió a aviones, drones y escáneres térmicos capaces de detectar espacios disimulados y cavidades ocultas.

PUBLICIDAD

El capo que aterrorizó Italia

Retrato digital de Matteo Messina Denaro difundido por la policía durante las tres décadas en que el jefe de Cosa Nostra estuvo prófugo. (EFE/Policía italiana, archivo)

Messina Denaro encarnó, en la Sicilia real, la figura del padrino que el cine mitificó con El Padrino. Fue condenado por su participación en los atentados de 1992 que costaron la vida a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, pilares de la lucha antimafia italiana, y por las bombas que en 1993 mataron a civiles en Roma, Florencia y Milán.

Una de sus condenas a perpetuidad respondía a uno de los crímenes más atroces de Cosa Nostra: el secuestro y estrangulamiento del hijo de doce años de un testigo en el caso Falcone, cuyo cuerpo fue luego disuelto en ácido.

PUBLICIDAD

Tras desaparecer en 1993, eludió durante tres décadas a un Estado cada vez más decidido en atraparlo, y se convirtió en una figura casi legendaria. Fue su enfermedad la que lo entregó: acudió a una clínica de Palermo bajo identidad falsa para tratarse el cáncer y allí lo detuvieron el 16 de enero de 2023.

Carabinieri custodian el escondite de Matteo Messina Denaro en Campobello di Mazara, en enero de 2023, un día después de su captura. (Reuters/Antonio Parrinello, archivo)

Se ocultaba cerca de su Castelvetrano natal, protegido por su hermana y un círculo de fieles que le permitían seguir dirigiendo sus operaciones desde la clandestinidad. Murió el 25 de septiembre de 2023, a los 61 años, mientras recibía tratamiento en una prisión de L’Aquila.

PUBLICIDAD

Una mafia que intenta reconstruirse

La capilla funeraria de los Messina Denaro, donde fue sepultado el capo, en el cementerio de Castelvetrano, en septiembre de 2023. (Reuters/Igor Petyx, archivo)

El procurador nacional antimafia, Giovanni Melillo, calificó la operación de “gran importancia estratégica” y subrayó que el golpe, además de recuperar parte de la riqueza ilícita acumulada durante décadas, retrasa y obstaculiza el intento de Cosa Nostra de reconstruir su estructura tras la pérdida de su jefe más poderoso.

Advirtió, a su vez, que el modelo antimafia italiano es hoy referencia europea, pero que la cooperación internacional sigue siendo limitada. “En un mundo en el que el derecho internacional es débil, también la cooperación es difícil”, resumió.

PUBLICIDAD

El tesoro de Messina Denaro, repartido entre el Caribe, el Mediterráneo y la Costa del Sol, confirma por qué los italianos llaman piovra -el pulpo- a la mafia. Los tentáculos llegan lejos. Y treinta años después, Italia todavía no terminó de arrancarlos.