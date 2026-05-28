Diego Ramos recordó su papel en Violetta y contó por qué no va a los shows de Tini Stoessel: “Me da vergüenza”

El actor Diego Ramos conversór sobre su papel como el padre de Tini Stoessel en la serie 'Violetta', la repercusión global del programa y la interacción actual entre Ramos y Stoessel.

El reencuentro entre las trayectorias de Diego Ramos y Tini Stoessel despierta interés en quienes crecieron viendo Violetta, la serie que marcó una época y catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. Hoy, la relación entre el actor y la cantante se mantiene distante, atravesada por recuerdos, afectos y la evolución personal de ambos, que iniciaron juntos un camino artístico para luego tomar rumbos distintos.

Durante una entrevista en el programa Otro día perdido, Ramos se refirió con honestidad a su vínculo actual con Tini. “No, muy poquito, no”, respondió cuando le preguntaron si seguía en contacto con ella. El distanciamiento no es fruto de un conflicto, sino de los caminos paralelos que siguieron tras compartir los primeros años de la exitosa producción de Disney.

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La conexión entre ambos, sin embargo, sigue siendo motivo de consulta y curiosidad para el público y la prensa. Ramos fue el padre de Violetta en la ficción, una figura recordada por toda una generación que hoy lo reconoce en la calle, ya adultas, como el papá televisivo que acompañó su infancia. “Me emociona mucho cuando hay chicas más grandes, ya veintipico, que me dicen: ‘Fuiste mi papá de la ficción cuando era chiquita’”, contó el actor, quien ve en ese reconocimiento una huella profunda de la serie en la vida de los espectadores.

La serie constituyó un fenómeno internacional sin precedentes para una producción argentina. El éxito fue tan grande que llevó a su elenco a grabar en el exterior y a la realización de una película. “Todo el continente vio esa serie”, recordó Ramos con orgullo, subrayando el alcance global que tuvo el proyecto.

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Diego Ramos y Tini Stoessel posan sonrientes en un evento promocional de la exitosa serie de Disney, Violetta.

El personaje de Germán Castillo, interpretado por Ramos, se consolidó como el arquetipo del padre exigente y algo rígido, que buscaba alejar a su hija del arte. Este perfil, sin embargo, evolucionó con el tiempo: “El primer año era muy ortiva, porque era un señor de negocios, cero onda. Después ya se volvió un poco más flexible con su hija y con su arte”, detalló el actor.

Esa transformación acompañó también la maduración de la audiencia y de la propia Tini, a quien Ramos vio crecer desde los catorce años. El vínculo entre ambos se forjó durante los tres o cuatro primeros años de la carrera artística de la cantante, en una etapa donde el trabajo conjunto fue intenso y significativo.

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La serie dejó una marca en quienes la vieron y en quienes la hicieron. Ramos relató que muchos padres de la generación Violetta también se sintieron interpelados por la historia, al punto de que el propio Mario Pergolini confesó haber visto la serie completa por sus hijos. Así, el fenómeno trascendió la pantalla y se volvió parte de la memoria colectiva de una época.

A pesar de la invitación a uno de los grandes recitales de Tini, Ramos decidió no asistir. El motivo, lejos de ser una cuestión de agenda o desinterés, tiene una raíz personal. “No fui porque me dio vergüenza”, admitió durante la entrevista. La verdadera razón es la dificultad que experimenta al ver a quien conoció como adolescente transformada en una artista adulta, empoderada y con una presencia escénica que lo intimida.

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“Me cuesta verla tan mujerona, tan... Me cuesta”, explicó, dando cuenta del impacto emocional que le genera el crecimiento de Tini. Este sentimiento refleja el proceso que viven muchos adultos al observar la transición de los jóvenes a quienes acompañaron en la infancia o adolescencia hacia la adultez plena.

Diego Ramos y Tini Stoessel, excompañeros de la serie 'Violetta', comparten una alegre selfie que evoca su exitosa trayectoria en la popular producción de Disney

“Terminamos haciendo la película”, recordó Ramos, quien compartió que las experiencias internacionales del equipo fueron consecuencia directa del éxito inicial. La serie se convirtió en un ejemplo de cómo una producción local puede alcanzar audiencias masivas y abrir puertas para sus protagonistas.

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La proyección internacional de la serie también influyó en la carrera de Tini, quien construyó una base de seguidores que la acompañaron en su transición de actriz infantil a estrella pop de alcance global. Ramos fue testigo de los primeros pasos de ese recorrido, aunque hoy mantenga una relación distante con la artista.

El fenómeno Violetta dejó como saldo la consolidación de la figura de Diego Ramos como referente de una generación y la transformación de Tini en una de las artistas jóvenes más reconocidas del continente. Ramos, aunque no frecuente los recitales de su excompañera, reconoce el valor de los años compartidos y el lazo que, a pesar de la distancia, permanece en la memoria de ambos y de quienes los vieron crecer en la pantalla.

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