Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 28 de mayo

El Gobierno redujo a la mitad una deuda que el kirchnerismo había contraído con el BCRA para conseguir dólares El Tesoro concretó la recompra de siete Letras Intransferible al Banco Central con fondos del propio organismo monetario. Los cuestionamientos de los analistas sobre la “contabilidad creativa”

El Tesoro le recompró Letras Intransferibles al Banco Central por $18,4 billones con las utilidades que antes le había girado la entidad.

El equipo económico avanzó con la limpieza del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta semana logró una importante reducción de las letras que fueron emitidas durante diferentes gobiernos kirchneristas para acceder a reservas con el objetivo de pagar deuda externa. Pese a ello, siguen surgiendo críticas por parte de analistas que hablan de una “contabilidad creativa” y que aseguran que el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá un margen de acción limitado respecto a los pesos que quedarán depositados en el Tesoro si no quiere incurrir en emisión monetaria, un palabra prohibida en la gestión de Javier Milei.