Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 28 de mayo

El dólar al público sube a $1.435 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 132 millones en el mercado, pero cedieron las reservas

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13:12 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público permane invariable a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.429,90 para la venta y $1.378,43 para la compra.

13:12 hsHoy

El BCRA compró USD 132 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 132 millones con su intervención compradora en el mercado de cambios, donde se quedó con el 30,8% de la oferta. Las reservas internacionales brutas restaron USD 41 millones, a USD 47.867 millones, con la influencia de la baja de 1,2% en la cotización del oro, a USD 4.481 la onza.

13:11 hsHoy

El dólar tuvo una leve suba, avanzó por tercer día seguido y alcanzó el nivel más alto de mayo

El tipo de cambio mayorista subió 1,50 pesos, a $1.412,50, su mayor nivel en el mes actual. El monto operado se redujo en más de USD 250 millones respecto del martes. Al público siguió a $1.430 en el Banco Nación

El dólar mayorista mantiene una baja de 2,9% en 2026.
El dólar mayorista mantiene una baja de 2,9% en 2026.

El volumen operado en el segmento de contado de la plaza mayorista registró un marcado recorte de unos USD 256 millones respecto del martes (-37,5%) a USD 427,9 millones, aunque el dólar mayorista se mantuvo estable con equilibrio entre oferta y demanda: ganó solo 1,50 pesos (+0,1%), a $1.412,50, el precio más alto desde el 27 de abril.

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13:11 hsHoy

Sin variantes para el blue

Se sostiene sin cambios el dólar blue, a $1.440 para la venta, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.

13:11 hsHoy

El Gobierno redujo a la mitad una deuda que el kirchnerismo había contraído con el BCRA para conseguir dólares

El Tesoro concretó la recompra de siete Letras Intransferible al Banco Central con fondos del propio organismo monetario. Los cuestionamientos de los analistas sobre la “contabilidad creativa”

El Tesoro le recompró Letras Intransferibles al Banco Central por $18,4 billones con las utilidades que antes le había girado la entidad.
El Tesoro le recompró Letras Intransferibles al Banco Central por $18,4 billones con las utilidades que antes le había girado la entidad.

El equipo económico avanzó con la limpieza del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta semana logró una importante reducción de las letras que fueron emitidas durante diferentes gobiernos kirchneristas para acceder a reservas con el objetivo de pagar deuda externa. Pese a ello, siguen surgiendo críticas por parte de analistas que hablan de una contabilidad creativa y que aseguran que el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá un margen de acción limitado respecto a los pesos que quedarán depositados en el Tesoro si no quiere incurrir en emisión monetaria, un palabra prohibida en la gestión de Javier Milei.

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13:11 hsHoy

El Banco Central aprovecha la mayor oferta de dólares: ya compró más de USD 9.200 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 132 millones este miércoles y ya superó el 92% de la meta de compras fijada para todo el año

El BCRA sumó 95 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El BCRA sumó 95 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 95 jornadas consecutivas con saldo a favor en el mercado cambiario, resultado de acuerdos con bancos, empresas y organismos públicos. El miércoles sumó USD 132 millones y el total anual supera los USD 9.200 millones, lo que representa más del 90% de la meta de compras de divisas fijada para 2026.

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